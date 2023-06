V Konskej budú plieskať bičom

Ambíciou je vytvoriť rekord.

KONSKÁ. V obci Konská v liptovskomikulášskom okrese chystajú tradično-netradičnú súťaž. Na Jána usporiadajú prvý ročník súťaže v plieskaní bičom.

„Vzhľadom k tomu, že v našej obci sa tejto bačovskej tradícii plieskania pastierskym bičom venuje v prepočte na jedného obyvateľa asi najviac ľudí na Liptove, tak sme sa rozhodli usporiadať súťaž,“ vysvetlil Miroslav Kamhal, starosta Konskej.

Súťaž sa uskutoční v sobotu 24. júna a po jej skončení, po zotmení, zapália v dedine Jánsku vatru.

„Pri nej by sme si spoločne zaplieskali a utvorili rekord v plieskaní v počte súčastne plieskajúcich pri Jánskej vatre. Boli by sme radi, keby sa nám podarilo dosiahnuť čo najväčší počet, ktorý by sme sa potom snažili každoročne prekonať,“ povedal starosta s tým, že súťažiaci môžu prísť oblečení aj v krojoch, no nie je to podmienka.

Súťažné plieskanie bičom bude súčasťou sobotného popoludnia, ktoré najprv venujú deťom, pre tie v Konskej už každoročne organizujú podujatie pod názvom Hurá prázdniny 2023.

„Pre deti aj rodičov máme pripravené rôzne hra a súťaže, ukážku výcviku psov, koníka s povozom, ukážku policajnej a hasičskej techniky, penu, ktorá nesmie chýbať), maľovanie na tvár a tetovanie,“ povedal starosta s tým, že vítaní sú všetci, nielen obyvatelia Konskej.

Prečítajte si aj: