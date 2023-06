Záver šiestej ligy naplnil očakávania favoritov

Šiesta liga uzavrela kapitolu posledným hracím víkendom.

OŠK Švošov - OŠK Likavka 2:1 (1:1)

Góly: 34. Š. Žiara, 63. Soumar - 10. Volf, 320 divákov.

Domáci: Žihlavník – M. Žiara, Marcoň, Vajdel, Š. Žiara (80. Sidor), Košinár, Dudko, T. Drdák, Dauda (75. Kulich), Soumar, D. Žiara (67. Miľan).

Hostia: Drígeľ - Trnka, Alexa (64. Brtko), Lukáč, Kohút, Klačko, Pindura, Baláž (41. Apolenár), Hadváb (68. Lako), Chorváth, Volf.

Početná divácka kulisa a domáce potvrdenie skvelej cesty sezónou 2022/2023, ktorá mužstvu prinieslo historický úspech.

„Hoci o nič nešlo, chalani odohrali slušný zápas. Dominovali na lopte, boli behavejší, akurát jedinou chybičkou boli chýbajúce góly. Nastrelili sme brvno, žrď a z brankára hostí sme spravili hrdinu. Likavka z ojedinelej akcie sa ujala vedenia, no potom chalani otočili skóre. Hoci výsledok to nenapovedá, bol to v tejto sezóne zápas s našim najväčším počtom šancí. Čo sa týka motivácie, mužstvu bolo povedané, že týmto štartuje príprava na ďalší súťažný ročník, a aby nič nepodcenili. Prišla pekná návšteva, a som len rád, že s našimi fanúšikmi sme sa rozlúčili trojbodovo. Pri tejto príležitosti, dejinnom medzníku futbalu vo Švošove, chcem sa sa všetkým členom klubu poďakovať za odvedenú prácu, takisto našim priaznivcom,“ vravel po zápase domáci kouč Michal Poništ, ktorého sme sa spýtali, či pri úspešnom kolektíve pripojí aj ďalší futbalový rok. „Je to päťdesiat na päťdesiat,“ znela odpoveď.

Likavský tréner Miroslav Hlinka chlapsky uznal kvality postupujúceho tímu: „Švošov má veľmi dobré mužstvo, výborne vyskladané. Technicky na výške i bojovne naladené. Na tak ťažkého súpera sme na jar nenarazili.“