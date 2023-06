Kamionista narazil do cestárov, ktorí pracovali na diaľničnom moste pri Východnej

Počet nehôd pri prácach na diaľniciach a rýchlostných cestách stúpa.

LIPTOV. Národná diaľničná spoločnosť opravuje most na diaľnici D1 pri Východnej, cestári tam pracujú v nepretržitej prevádzke sedem dní v týždni. Uplynulý týždeň tam vodič kamiónu v nočných hodinách nezvládol jazdu a jedného z nich zranil.

„Okrem materiálnej škody na betónových zvodidlách a oplotenia staveniska, narazil kamionista vysokou rýchlosťou do vozidla s cestárom, ktorý bol prevezený do nemocnice,“ informovala Eva Žgravčáková, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).

Počet kolízii stúpa

Práca cestárov sa v ostatných rokoch vplyvom nárastu dopravy ale aj riskantnej jazde vodičov stáva čoraz viac nebezpečnou. Počet nehôd spôsobených nepozornosťou vodičov, podľa Žgravčákovej narastá.

„Za posledných šesť mesiacov sa už takmer 20-krát stalo, že motorista alebo kamionista narazil do nášho mechanizmu, zásahového vozidla, našej Diaľničnej patroly, nášho pracoviska, kde pracovali diaľničiari,“ vymenovala s tým, že cestári sa stávajú zraniteľnými práve v čase, keď sa oni starajú o to, aby diaľnice a rýchlostné cesty boli bezpečné a motoristi sa komfortne dostali do svojho cieľa.

Posledný smrteľný úraz zamestnanca NDS pri výkone práce na diaľnici bol v roku 2019. Diaľničiari upozorňujú, že správanie motoristov je rizikové a ohrozuje pracovníkov ciest.