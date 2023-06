Mužstvo, ktoré presvedčivo ovládlo šiestu ligu, pýši sa aj najlepším kanonierom

Prvý OŠK Švošov (67 bodov), druhý OŠK Renop Liptovská Teplá (57), tretí Tatran Chlebnice (53). Takto vyzerá špica tabuľky VI. ligy, Stredoslovenského regiónu, skupiny B po skončení uplynulej sezóny.

Šimon Žiara, kanonier a pilier švošovského futbalového A- mužstva. (Zdroj: Archív MY)

ŠVOŠOV. Výborné výkony, ktoré mužstvo pretavilo aj do výsledkov, do piatej ligy vykatapultovali tím trénera Michala Poništa, bývalého brankára. Historický miľník „koženej“ v dolnoliptovskej obci bol tiež hlavnou témou nášho rozhovoru s 21 – ročným Šimonom Žiarom, nielen s najlepším kanonierom svojho mužstva, no s dvadsiatimi siedmimi presnými trefami i celej súťaže.

Čo zvlášť rozhodlo o novom zápise do histórie futbalu v dedine?

Za základ možno považovať veľmi dobré mužstvo. Je postavené na siedmich kvalitných švošovských futbalistoch, ktorí držia celý tím. Pred rokom sa káder tiež vhodne posilnil a v neposlednom rade, vysokú úroveň mal tréningový proces, a počas prípravy sme sa veľmi dobre zohrali.

Už jesenná časť sa niesla v znamení veľkého maršu, no zavreli ste ju dvomi prehrami 1:2 – v Trstenej a v Liesku, ale jar s jedenástimi víťazstvami v rade bolo naozaj spanilou jazdou, čo vy na to?

V prvej polovici sezóny nám nevyšli dve novembrové dohrávky. Inak už mužstvo mohlo zimovať s väčším a nie štvorbodovým náskokom. Dobre sme sa však nahotovali na odvetnú časť a od zápasu k zápasu zbierali body. Až na prehru v predposlednom kole v Bystričke (1:4), keď už bolo všetko rozhodnuté. Niektoré stretnutia sa vyhrali jednoznačne, no vyskytli sa i také, v ktorých sa jemne na našu stranu priklonilo šťastie. Napriek tomu, smelo si dovolím povedať, že vo všetkých víťazných zápasoch sme boli na ihrisku lepším tímom.

Aj ďalšie štatistky hovoria vo váš prospech, najviac nastrielaných (81) i najmenej inkasovaných gólov (23), je to dielo švošovského herného systému?

Mohli sme sa oprieť o naozaj kvalitnú obranu. Tu zvlášť by som spomenul svojho brata Mareka Žiaru a Kristiána Marcoňa. Títo dvaja hráči sú v mužstve už dlhé roky a úžasne si rozumejú. Náš štýl bol postavený na dobrej defenzíve a z nej sa vyrážalo do rýchlych protiútokov. Vpredu bol nosným ťahúňom Martin Dauda, hlavne z jeho roboty sa mi darilo v koncovke profitovať.

Dvadsať sedem gólov, možno hovoriť o vašom najproduktívnejšom futbalom roku?

V A mužstve jednoznačne, pričom v doraste som počas jesennej časti v siedmich kolách 22-krát skóroval, lenže kvôli covidovej pandémii sa sezóna nedohrala.

Pred rokom medzi dospelákmi to bolo pätnásť gólových nástrelov, pričom váš spoluhráč Jakub Roštek sa dostal až na číslo 31, takže teraz ste sa ho počas „péenky“ snažili nahradiť?