Vysnenú sezónu zakončili v Palúdzke dramatickým finišom

Palúdzka sa vracia do šiestej ligy.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hráči Palúdzky sa tešia z postupu do šiestej ligy. Po úspešnej sezóne s bilanciou 59 bodov, 18 výhier, päť remíz a tri prehry sa umiestnili na prvom mieste v tabuľke. O postup však museli bojovať až do posledného zápasu, ktorý odohrali s Ludrovou. Tá musela vyhrať, no gólom v poslednej minúte, ktorý im zabezpečil remízu, sa začali postupové oslavy už na ihrisku v Ludrovej. Peter Kokavec, viceprezident FC34 Palúdzka povedal, že postupové ciele mali v klube dané už od začiatku sezóny.

Kedy sa zrodila myšlienka, že máte šancu atakovať postup do šiestej ligy?

Už v jeseni začali naše ambície na postup gradovať. Dostali sme sa na prvé miesto v tabuľke a začali sa pohrávať s myšlienkou, že by sme chceli súťaž vyhrať a postúpiť.

Čo bolo základným kameňom úspechu v uplynulej sezóne?

Máme veľmi dobrú hráčsku partiu. Kamarátske vzťahy sú vo futbalovom mužstve dôležité. Podarilo sa nám poskladať aj po futbalovej stránke veľmi dobré mužstvo. Trochu nás pribrzdili niektoré dlhodobejšie zranenia, ale nakoniec to dopadlo dobre a cieľ sme splnili. Je ťažko niekoho konkrétne vyzdvihovať. Opory nášho klubu sa striedali v rôznych zápasoch. Niekomu vyšiel zápas a niekomu zas nie. Stále sme však hrali ako jedno mužstvo, od hráčov na lavičke až po piliere tímu v základnej zostave.

V kádri disponujete až štyrmi hráčmi zo zahraničia, prečo ste dospeli k názoru, že ich chcete angažovať do klubu?

Vedeli sme, že na našu ligu sú to veľmi kvalitní hráči. V podstate boli ťahúňmi mužstva. Už dlhšiu dobu riešime hráčov práve zo zahraničia, pretože dostať do našej súťaže požadovanú kvalitu, je veľký problém.