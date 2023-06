Ľubochňa pripravila neuveriteľný turnaj na počesť V. Olosa

Memoriál V. Olosa napísal 14. ročník.

ĽUBOCHŇA. Už 14. ročník memoriálu V. Olosa sa uskutočnil v sobotu 24. júna, presne v deň 15. výročia úmrtia tohto zanieteného stolného tenistu a trénera mládeže. Na stolnotenisový turnaj jednotlivcov prišli stolní tenisti z rôznych líg a miest,dokonca aj z Česka. 59 hráčov si zmeralo sily na ôsmich stoloch.

„Je to veľký turnaj, niektorí hráči museli čakať na zápas aj vyše hodiny. Bohužiaľ, to je daň za to, že sa na turnaj prihlásilo veľa ľudí. Nás ako organizátorov to však teší. Minulý rok bolo aktérov dokonca ešte viac,“ rozrozprával sa Martin Kameniar, jeden z organizátorov turnaja.

Turnaj sa niesol na perfektnej úrovni, keďže sa doň prihlásili hráči od 8. až po 2. ligu. Hráči boli rozdelení v skupinách po štyroch. Prví dvaja postupovali do vyraďovacej skupiny o titul a druhí dvaja hrali spodný pavúk.

Keďže boli medzi hráčmi obrovské výkonnostné rozdiely, museli spraviť lós tak, aby sa už v skupinovej fáze navzájom nevyradili všetci favoriti, resp. aby nevznikla skupina len z hráčov nižších súťaží.

„Mali sme elektronický systém, ktorý podľa celosezónnej percentuálnej úspešnosti v danej súťaži vypočítal pre každého hráča koeficient výkonnosti. Na základe neho sa potom rozdeľovalo do skupín tak, aby to bolo pre každého fér,“ povedal Kameniar.

Semifinálové zápasy a finále boli čerešničkou na torte. Hala bola plná a potichu sledovali skvelé a najmä vyrovnané zápasy.