Záchranárske práce Liptovskej Kokavy boli úspešné, no prišli až v závere

Liptovská Kokava mala po jesennej časti len osem bodov, no aj napriek tomu sa im podarilo v súťaži zachrániť.

LIPTOVSKÁ KOKAVA. Vykúpenie Liptovskej Kokavy prišlo v závere súťaže. Kvalitnými výkonmi z posledných zápasov sa im podarilo udržať sa v siedmej lige. Jaroslav Pozor, predseda L. Kokavy, veril v záchranu už po jesennej časti, keď mužstvo získalo len osem bodov.

S akými cieľmi ste nastupovali do súťaže?

Chceli sme sa vyhnúť záchranárskym prácam. To sa nám, bohužiaľ, nepodarilo a museli sme bojovať o našu existenciu v siedmej lige až do samého záveru. Hlavným dôvodom, prečo sa nám nedarilo, boli zranenia dôležitých hráčov. Na veľa zápasov sme nastupovali v oklieštenej zostave, občas sme hrávali aj desiati.

Aké slovo mala v sezóne zimná príprava?

Na jeseň sme získali len osem bodov. Nevyzeralo to s nami dobre. Zimná príprava bola celkom slušná. Stále som veril, že sa dokážeme zachrániť. Prišiel k nám Jozef Maga, čo berieme ako veľkú posilu.

Bol pre vás začiatok jari dobrým štartom k záchrane?

Zranení hráči sa pomaly doliečovali a začali sa zapájať do tréningového procesu. Bohužiaľ, niektoré zranenia pretrvávali. Aj s úzkym kádrom sme podávali kvalitný herný prejav. Verili sme si. Podržali nás najmä starší hráči.

Kto bol najväčším ťahúňom?

Brankár Soukup, ktorý patrí k najlepším brankárom súťaže, nás držal nad vodou, aj keď ma pokročilý vek. Lukáš Žižka, Tomáš Taragel, Dušan Matejko, ktorý má 44 rokov. Do mužstva sa nám vrátil starší hráč Tomáš Ďuriš, ktorý podával kvalitné výkony. Ale samozrejme, celý tím hral dobre a najmä ku koncu, pochvala patrí všetkým.