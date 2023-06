Ján Hanula o budúcnosti hrádockého futbalu: Je to zúfalé

Liptovský Hrádok nezažíva najsvetlejšie časy vo futbale. Budúcnosť je otázna a do klubu nechcú prísť noví hráči.

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Po vypadnutí zo štvrtej ligy je v Liptovskom Hrádku situácia zlá. Ján Hanula, predseda Liptovského Hrádku, povedal, že situácia je horšia, ako minulý rok, futbalovému A- mužstvu hrozí odhlásenie zo súťaže.

„Do Liptovského Hrádku nechce nik prísť, hráči ani tréneri. Je mi to jasné, stačí sa pozrieť na tabuľku. Ešte pred koncom sezóny sme začali oslovovať hráčov, ale nula bodov,“ povedal Hanula.

Klub mal sľubnú šancu angažovať trénera Vodičku, ktorý napokon dostal inú ponuku a tú prijal. Aj hráči, ktorí s ním mohli prísť, neprídu.

33 hráčov odpovedalo nie

Až 33- krát Ján Hanula pri angažovaní hráčov do klubu počul nie.

„Ani jeden z nich neuvažoval o tom, že by do Liptovského Hrádku prišiel hrať. Dôvody boli rôzne. Niektorí už mali niečo iné a niektorí už skončili s futbalom. Rozprávam o hráčoch, ktorí neprekročili vekovú hranicu 27 rokov,“ reagoval Hanula.

V Liptovskom Hrádku sa nečrtajú dobré futbalové časy. Mesto je hlavným sponzorom klubu, a súkromní podnikatelia sa do sponzorovania nehrnú.

„Oslovil som veľké firmy, každá z nich mi povedala, že momentálne nás nemá z čoho finančne podporiť. Nechceli sme žiadne veľké sumy. Nejde tu ani o peniaze, ale o to, že tu nik nechce prísť hrávať futbal,“ povedal Hanula.

Hanula oslovil aj bývalých odchovancov z Liptovského Hrádku, ktorých naučili „chodiť“ po ihrisku, ale márne.

Post trénera je na bode mrazu

Klub oslovil viacerých trénerov, no dostal rovnakú odpoveď, ako od hráčov. V prípravke je jeden tréner na 50 detí. Žiaci aj dorast trénera majú a v A- mužstve nie je zatiaľ žiaden.

„Nechcú sem prísť ani tréneri a to za pomerne nadštandardných podmienok na trénovanie v piatej lige. Licencia na trénovanie stojí asi 300 eur a musíte obetovať niekoľko víkendov v Banskej Bystrici alebo v inom meste. Je to zlé. Každý si je strojcom svojho šťastia, no my to naše stále hľadáme,“ zhrnul Hanula.