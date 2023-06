HC NILIO GENTLEMEN ovládlo Liptovskú Hokejovú ligu

Amatérska hokejová súťaž pozná svojho víťaza.

LIPTOV. HC NILIO GENTLEMEN je amatérsky hokejový klub, ktorý hráva Liptovskú Hokejovú ligu. Klub vznikol v roku 2017 a odvtedy má za sebou päť úspešných sezón, jedna sa predčasne skončila a nedohrala pre pandémiu COVID-19. Hneď vo svojej premiérovej sezóne získalo mužstvo bronzové medaile. V tej nasledujúcej majstrovský titul, po víťazstve vo finále nad Popradom. V minulom ročníku obsadilo mužstvo nepopulárne štvrté miesto, keď v zápase o bronz prehralo s tímom Hooligans. V tejto sezóne nad svoje hlavy hráči opäť zdvihli víťazný pohár, keď v dramatickom finále zdolali Okno Liptov. Jakub Glajza je zakladateľom a zároveň manažérom HC NILIO GENTLEMAN.

Čo je to Liptovská Hokejová liga?

Liptovská Hokejová liga, alebo skrátene LHL, je amatérska hokejová súťaž, ktorá má už dlhoročnú tradíciu. Jej prvý ročník sa odohral ešte v roku 2014 a odvtedy sa teší veľkej popularite. V Liptovskej Hokejovej lige sa v aktuálne skončenom ročníku hrali dve divízie. Divízia A, kde sa predstavili aj bývalí hokejisti a účinkovalo v nej šesť mužstiev a Divízia B, ktorá je viac-menej zložená z amatérskych hokejistov a o titul v nej bojovalo sedem tímov.

Ako ste sa dostali do ligy, a ako dlho v nej pôsobíte?

Naše mužstvo, HC NILIO GENTLEMEN, som sa rozhodol ako manažér tímu založiť v roku 2017, keď sme sa aj prvýkrát prihlásili do súťažného ročníka. Tím sme skladali z kamarátov a bývalých hokejistov, ktorí pôsobili v iných tímoch ligy. Kostra mužstva je pokope do dnešného dňa, no káder prechádza pred a po sezónach rôznymi hráčskymi obmenami. Ale nie každý sa rozhodne ďalej pokračovať, no napriek tomu sa vždy snažíme v tíme nájsť adekvátnu náhradu. Aj keď je to len amatérska súťaž a liga, snažíme sa, aby nás to všetkých bavilo a na zápasy sa vždy tešíme. Hokej a šport celkovo, je pre nás relaxom a zábavou, pretože môžeme vypnúť od každodenných problémov.

Ako hodnotíte aktuálnu sezónu?

Aktuálna sezóna bola najvyrovnanejšou sezónou v našej amatérskej divízii. S výnimkou jedného mužstva mali všetky tímy veľkú kvalitu a ktokoľvek mohol kohokoľvek zdolať a naopak. Jednotlivé zápasy boli napínavé a dramatické a končili tesnými rozdielmi, o víťazoch rozhodovali naozaj detaily. Nerád vyzdvihujem mená, celú sezónu sme odohrali ako skvelý kolektív a každý jeden hráč si zaslúži veľkú pochvalu. No ročník jednoznačne patril nášmu gólmanovi Marekovi Hrabinskému, ktorý sa stal aj najlepším brankárom ligy a zároveň, v našom internom hlasovaní, aj najužitočnejším hráčom tímu. Aj jeho výkony v bráne rozhodli o tom, že sme sa nakoniec tešili z majstrovského titulu a mohli sme si zakričať náš pokrik PALMOLIVE! Veľké ďakujem by som chcel povedať všetkým chalanom.