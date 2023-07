Prvá úloha splnená, pridajú aj ďalší postup?

V sezóne 2017/2018 futbalisti TJ Sokol Komjatná vo vtedajšej druhej triede Liptovského futbalového zväzu odohrali dve majstrovské stretnutia (v Prosieku 1:2, a doma s Kvačanmi 1:1), no hneď na to zo súťaže odstúpili. Obec takto úplne zmizla z futbalovej mapy. V súťažnom ročníku 2022/2023 sa Sokol vrátil späť a svoj comeback korunoval postupom.

KOMJATNÁ. Mužstvo ovládlo deviatu ligu, keď celkove získalo 48 bodov (15 víťazstiev – 3 remízy – 2 prehry), pri skóre 91:16. Tímy na druhej a tretej priečke OŠK Jamník a Tatran Liptovské Revúce sa dostali na 37 bodov. O vydarenej sezóne sme hovorili s hrajúcim trénerom Komjatnej Samuelom Lackom, ktorý bol súčasťou partie, ktorá prišla znovu nakopnúť „koženú“ vo svojej obci.

Takto ste si predstavovali oživenie futbalu v dedine?

Áno, hneď sme chceli ísť hore. Veď viacerí naši hráči majú skúsenosti z vyšších súťaží. No stále si vravíme, že pre Komjatnú by ideálna bola siedma liga. V ´deviatke´ viaceré tímy nás nedokázali preveriť. No mužstvo narazilo aj na zdatných súperov, predovšetkým má na mysli Jamník a Liptovské Revúce. Tieto kolektívy si viem predstaviť i vo vyššej súťaži.

Sokol otvoril sezónu tromi presvedčivými výhrami, vo Svätom Kríži 3:0, v Demänovej 6:0, vo Valaskej Dubovej 8:1, ale vzápätí prišla remíza v Gôtovanoch (2:2) a v 7. kole prvá prehra v Liptovských Revúcach (0:1), čo ste sa zasekli?

Boli zápasy, keď sa mančaft, z rôznych dôvodov, nezišiel v plnej sile. Stačilo, že chýbali dvaja-traja skúsení chalani a nastalo trápenie v koncovke, hoci herne to nebolo nikdy zlé.

Možno povedať, že čo sa týka kádra Komjatná vyčnievala nad ostatnými účastníkmi deviatej ligy?

Platí to o väčšine zápasov. Keď sme nastúpili v optimálnom zložení, nemal nás kto preveriť. Ale prišli aj nejaké výpadky, takisto i kvôli zraneniam.