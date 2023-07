Každá žena chcela mať iný čepiec, tak vznikali jedinečné vzory liptovskej paličkovanej čipky

Všetko to malo zmysel, premyslený vzor. Vzory nevznikli len tak, dedili sa a nie sú čisto náhodné.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptovská paličkovaná čipka získala známku chráneného zemepisného označenia. Za jej zápisom do registra označení pôvodu a zemepisných označení Občianske združenie Liptovská čipka, predsedníčkou je Ivana Gemzická, liptovská čipkárka a učiteľka paličkovania.

Ako ste sa vôbec dostali k paličkovanej čipke?

Vždy sa mi veľmi páčila. U nás doma nikto nepaličkoval. Stará mama ale tkala a ako dieťa som sa pozerala na nite na krosnách, ako to všetko behá a vzniká látka. Keď mala stará mama dobrú náladu, dovolila nám to pochytať a aj niečo potkať. Druhá stará mama veľa vyšívala, boli to krásne veci.

Ako deti sme si popoludní cez prázdniny v spálni čítavali so sestrou rozprávky na posteli starých rodičov, ktorá bola prikrytá nádhernou bielou prikrývkou. Museli sme tam byť ticho, pretože, ako vraveli starí rodičia, prikrývka je pekná. Vtedy sme si mysleli sme, že vzor čipky na okraji je háčkovaný, ale on bol paličkovaný.Zistila som to až neskôr. Ako malá som sa váľala na posteľnej prikrývke s liptovskou paličkovanou čipkou a ani som to nevedela.

Je jednoduché si pomýliť paličkovanú čipku s háčkovanou?

Áno, je. Keď je urobená z iného materiálu a v inej veľkosti, inak to vo výsledku aj vyzerá. Na prikrývke starej mamy bola ručná výšivka a ručná čipka. Bola to súčasť výbavy, doma si ju kedysi dievčatá tvorili celé dievčenstvo. Vzor paličkovanej čipky, ktorý je na prikrývke mojich starých rodičov, máva väčšinou päť centimetrovú šírku, tu mal až 25 centimetrov, čo veľmi zmenilo jeho vzhľad. Takže je ľahké si to pomýliť, ľudia preto nemusia vedieť, že majú doma paličkovanú čipku.

Ako vznikla myšlienka získať pre liptovskú paličkovanú čipku ochrannú známku?

V Žiline som mala predajňu s ľudovo umeleckými výrobkami a vyučovala paličkovanú čipku. Už vtedy som chcela občianske združenie, dokonca som vypracovala stanovy. Bolo to pred dvadsiatimi rokmi. Moje trvalé bydlisko bola vtedy Žilina a preto som túto aktivitu zanechala.

Počas covidu ma kontaktovalo Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku a Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici s myšlienkou získať pre ňu zápis zemepisného označenia. Vedeli, že sa paličkovanej čipke profesionálne venujem. Zhodnou okolností v tom istom období som náhodou narazila na staré papiere so zapísanými stanovami združenia. Asi to tak malo byť.