Dorastenci Liptovskej Ondrašovej slávia historický úspech

Futbal na dedinách má problém najmä s nedostatkom mladých hráčov, v Liptovskej Ondrašovej to tak nevyzerá.

LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ. Dorastenci Liptovskej Ondrašovej sa tešia z titulu v 5. lige skupiny B SsFz. Prvé miesto obsadili s bilanciou 58 bodov a na druhom mieste skončila Závažná Poruba, ktorú prebehli až v poslednom kole.

„S futbalovou mládežou to je ťažké. V súčasnosti sa venujú deti iným oblastiam. Ak je práca s mládežou kvalitná, hráči sa prilákajú sami,“ začal rozhovor Filip Michalides, tréner dorastu Liptovskej Ondrašovej.

V Liptovskej Ondrašovej ťažia z mládeže už od najmladšej kategórie U7. Najstaršia kategória U19 je v klube vrchol ťažkej a kvalitnej práce, ktorú v mužstve robia.

„Máme veľa vlastných chalanov alebo chlapcov, ktorí prišli do nášho klubu už v žiackom veku,“ povedal Michalides.

Druhí najlepší

Trénerské posty v mládežníckych kategóriách sú v Liptovskej Ondrašovej obsadené licencovanými trénermi.

„Dovolím si tvrdiť, že na okolí sme druhí najlepší s mládežou, hneď po Liptovskom Mikuláši. Ak sa chlapec rozhodne nehrávať v Liptovskom Mikuláši, tak jeho druhá voľba je Liptovská Ondrašová,“ konštatoval Michalides.

Historický úspech

Dorastencom sa síce podarilo vyhrať súťaž, no postup odmietli.

„Až osem chalanov narodených v roku 2004 skončilo. Do klubu prišli ročníky 2008, preto sme sa rozhodli zostať v piatej lige. Bude to lepšie pre rozvoj mladých hráčov. To je pre nás aj hlavným cieľom do budúcej sezóny,“ povedal Michalides.

V klube sú spokojní s úspechom dorastencov. Michalides povedal, že každý zápas bol pre nich ťažký, najmä na Orave, v Turci či aj na domácej pôde.