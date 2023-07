Jednu z najrýchlejších Európaniek vídať na salaši. Žinčicu tam nevyrábam, tvrdí známa rodáčka z Liptova

V rodnom kraji rada relaxuje.

LIPTOV. Gabriela Gajanová, slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov, je rodáčka z Bobrovca. Na majstrovstvách Európy do 20 rokov v roku 2017 získala bronzovú medailu.

Začiatkom júna, na atletickom mítingu Diamantovej ligy v Paríži, prvýkrát v kariére zabehla osemstovku pod dve minúty. Na nedávnych III. európskych hrách v Krakove získala pre Slovensko ďalšiu bronzovú medailu s časom 1:59,92 minúty. Beháva za klub AK ZŤS Martin, no hosťuje v Dukle Banská Bystrica. Trénuje ju švajčiarsky tréner Louis Heyer.

Váš program je cez sezónu nabitý, ako trávite voľný čas?

Momentálne som v priebehu sezóny. Chodím po zahraničných pretekoch a mítingoch. Pár dní dozadu som mala voľnejší program, pretože som dokončila prvú polovicu sezóny. Rozhodli sme sa, že si trochu oddýchnem, zregenerujem a načerpám nové sily, aby som sa mohla pustiť do druhej polovice sezóny. Bola som doma v Bobrovci. Stále som trénovala, ale intenzita tréningov bola iná. Nepotrebovala som štadión a vedela som si dať intervaly na miestnych cyklochodníkoch. Oddychovala som doma s rodinou, s kamarátmi a v prírode.

Ako sa líšia tréningy v prvej polovici sezóny a v druhej?

Celý rok je rozdelený na prípravu a sezónu. Prípravu začínam v októbri. To trvá do januára. Následne mi začína halová sezóna. Halová sezóna je veľmi krátka. Absolvujem len štyri až päť pretekov. Halová sezóna trvá do marca, po jej skončení mám voľný týždeň. Potom mi začína príprava na letnú sezónu. Tréningy sa líšia. Na začiatku príprava sa zameriavame na hrubú prácu, čiže objem a silu. Bližšie k sezóne sa venujeme detailom, aby sme moju formu vyladili.

V Krakove ste získali bronzovú medailu, aký to bol pocit? Čakali ste to?

Veľmi ma to potešilo. Bolo to ale veľmi zvláštne. Tohto roku to boli Európske hry, ale pre nás atlétov to bolo primárne majstrovstvá Európy družstiev a tie boli súčasťou Európskych hier. My ako Slovensko sme boli v druhej divízii. Ja som skončila tretia. Keď sa skončila prvá divízia, vedela som, že po zrátaní časov medaila pripadne mne. Bol to skvelý pocit, ale neočakávala som to. Myslela som si, že sa v prvej divízii pobeží rýchlejšie.

Mali ste cieľ ísť si po medailu?

Náš zámer bolo získať čo najviac bodov pre Slovensko hlavne v súťaži družstiev. Veľmi sa na medailu pred pretekmi nedá sústrediť. Ja neviem predpokladať, ako sa bude bežať v prvej divízii. Jediné, čo môžem spraviť, je bežať čo najlepšie a dúfať, že to vyjde na medailu.

Ďalej sa dočítate: Prečo sa rozhodla zmeniť trénera,

aké fámy sa o nej šíria,

akú rolu hrá podľa Gajanovej sebavedomie?

kto z jej tímu si študuje pretekárky pred sezónou,

odkedy sa venuje atletike,

aký je jej vzor.

Trénoval vás slovenský tréner, prečo ste sa rozhodli pre zmenu a vybrali ste si zahraničného?