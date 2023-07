ŠKST Baničné má vynovenú halu a výborný stolný tenis

V stolnotenisovom Baničnom sa hrá kvalitný stolný tenis od tretej ligy až po ôsmu. Podarilo sa im aj zrekonštruovať halu, ktorá bola otvorená ešte v roku 1987.

RUŽOMBEROK. ŠKST Baničné sa môže pochváliť novou halou, kde sa hrá výborný stolný tenis, ktorý je lákadlom pre množstvo divákov.

Predseda klubu ŠKST Baničné Peter Pindjak pôsobí v klube už 10 rokov. Dlhoročný predseda stolnotenisového klubu v Baničnom MUDr. Miloslav Hulej (1935 – 2016) sa prestal venovať vedeniu klubu v roku 2013, ale ostal ešte trénovať deti a mládež.

„V tom čase sa nikto nechcel postu predsedu ujať aj vzhľadom na to, že latka nastavená doktorom Hulejom bola vysoko a celý klub prechádzal aj generačnou výmenou hráčov,“ povedal P. Pindjak a priblížil nedávnu históriu haly a jej rekonštrukciu. V bývalých šatniach sa nekúrilo, boli tam sklady

Budova bola slávnostne otvorená 29. októbra 1987. Pred stavbou budovy sa hrával stolný tenis vedľa terajšej haly v „drevenom baráku“. To už teraz ale neexistuje. Z hľadiska histórie ide o budovu, ktorá vznikla ako súčasť športových oddielov TJ SCP Ružomberok.

Najväčšiu zásluhu na vzniku stavby má Miloslav Hulej. Za obdobie používania dochádzalo k opotrebeniu priestorov. Priestory zázemia klubu boli približne od roku 1995 nevyužívané. V priestoroch bývalých šatní a sociálnych zariadení sa v minulosti vytvorili sklady na všetok možný nepotrebný materiál. „V uvedených priestoroch sa nekúrilo, čím postupne došlo k navlhnutiu múrov a opadávaniu omietok. Rada klubu sa zaoberala touto situáciou už dlhšiu dobu, ale na uskutočnenie nášho zámeru chýbali financie. To sa podarilo až v roku 2022 s finančnou pomocou MONDI SCP. Za poskytnuté financie sa podarilo okrem nákupu nových stolnotenisových stolov urobiť rekonštrukciu zázemia klubu,“ ozrejmil Pindjak.

Roboty ako na kostole, takmer všetko urobili sami

Na rekonštrukcii začali pracovať ihneď v lete a do konca roka odpracovali množstvo brigádnických hodín.

„Vybudovali sme nové mužské aj ženské sociálne zariadenie, WC a kúpeľne, šatňu pre 20 športovcov so sprchou s teplou vodou, urobili rekonštrukciu osvetlenia v zázemí, čiastočne sme zateplili vnútorné steny, vybudovali sme kuchynku s kanceláriou. V minulosti sme pre účastníkov turnaja nemali kde ani spraviť čaj, resp. pohostenie tak, ako je to bežné v ostatných kluboch,“ povedal Peter Pindjak.

V klube vymenili všetky vnútorné aj vonkajšie dvere. Na podlahu položili dlažby namiesto gumy. V šatni a kancelárii s kuchynkou je položená plávajúca podlaha.

„Prakticky všetky práce sme urobili sami, respektíve niektoré odborné, napríklad elektro, s pomocou známych a priateľov. Financie sme použili iba na materiál,“ povedal Pindjak.

Z dôvodu enormného nárastu cien stavebných materiálov sa rekonštrukcia nedokončila celá tak, ako si ju predstavovali. Na úplné dokončenie rekonštrukcie zázemia im chýba dokončiť ešte ľavú časť zázemia športovej haly – chodbu, šatňu a sociálne zariadenie. „Na to teraz zháňame financie. To sa však v dnešnej dobe robí čoraz ťažšie,“ konštatoval Pindjak.

Okrem vnútorných prác by bolo potrebné halu aj zatepliť z vonkajšej strany. V minulosti sa skúšali zapájať aj do rôznych projektov, vyhlásených či už ministerstvom školstva, alebo životného prostredia. V hre boli aj európske fondy, zatiaľ však neúspešne.

Turnaje medzi vojenskými nemocnicami aj o pohár primátora

Miloslav Hulej založil vo vojenskej nemocnici stolnotenisový turnaj ešte v roku 1975. Bol to turnaj o pohár riaditeľa vojenskej nemocnice a medzi vojenskými nemocnicami bol veľmi populárny a obľúbený. Pravidelnými účastníkmi boli aj vojenské nemocnice v Prahe či vo Varšave. Posledný 37. ročník sa odohral v roku 2012.

„V roku 2001 založil turnaj O pohár primátora mesta Ružomberok. Tento rok budeme hrať 15. 9. 2023 už v poradí 23. ročník,“ avizoval Pindjak.

V roku 2017, rok po smrti Miloslava Huleja, sa rozhodli na jeho pamiatku usporadúvať vždy druhú júnovú sobotu Memoriál Dr. Huleja, turnaj dvojíc, ktorý naberá na kvalite aj sile. Tento rok sa ho zúčastnilo 30 aktívnych hráčov od 2. ligy počnúc.

Vzhľadom na už slušné hygienické podmienky zázemia boli spoluorganizátorom bodovacieho turnaja veteránov Slovenska. „Takisto budeme ešte tento rok organizátorom Turnaja veteránov Liptova,“ avizoval Pindjak.

Priamo v Ružomberku okrem nich pôsobí aj ich športový súper – ŠKST Ružomberok.

„Rivalmi sme ale iba za stolnotenisovým stolom. Naša spolupráca je na vysokej úrovni. Vzájomne si pomáhame či už pri organizácii turnajov, alebo bežných administráciách,“ konštatoval Pindjak.