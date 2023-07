Kuchári sa na Kvačianskom kotlíku zhodli na tajnej prísade

Za jediný deň navarili družstvá spolu takmer 1300 litrov gulášu.

Šéfredaktorka - MY Liptov

KVAČANY. Parkovisko pod Kvačianskou dolinou bolo už jedenásty rok dejiskom najväčšej súťaže vo varení kotlíkového gulášu na Liptove. Tento rok jeho kvalitu hodnotila porota, ktorú doplnili prvý raz profesionálni kuchári Ivan Rusina a Anton Považský.

Organizátori súťaže by v začiatkoch sotva odhadli, že z pôvodného zámeru vymyslieť podujatie pre domácich sa stane súťaž, ktorej dobré meno poznajú aj v zahraničí. Dať dokopy celý program, zariadiť všetko potrebné, je mimoriadne náročná úloha. Organizátori súťaž pripravujú od začiatku roka. Ako povedala Adriana Bošancová, hlavná organizátorka podujatia, prišli aj chvíle, keď si povedali, že pripravia posledný ročník. „Ale ľudia, účastníci, nás zakaždým nakopnú, dodajú nám energiu a chuť chystať súťaž aj na ďalší rok.“

Kvačany patria počtom obyvateľov k menším liptovským obciam, no ich súťaž je v regióne najväčšia. Bošancová hovorí, že je to azda aj pre to, že ho pripravuje tím zohratých ľudí s veľkou radosťou a tá sa potom prenáša aj na účastníkov. Tí prichádzajú nielen z Kvačian a okolitých dedín, ale z celého Slovenska a aj Českej republiky.