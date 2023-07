Milan Mikušiak: Futbal sa má hrať pre domácich fanúšikov

MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa pripravuje na sezónu v druhej lige.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Vo futbalovom klube Tatran usilovne pracujú na dobudovaní kádra do novej sezóny. Dobrou správou je, že sa onedlho začnú práce na štadióne, ktoré ho zmodernizujú a tak splnia podmienky na Fortuna ligu. V klube začal pôsobiť aj Marek Sapara, ktorý figuruje ako asistent trénera. Milan Mikušiak, prezident klubu povedal, že finišujú s dobudovaním mužstva okolo kmeňových hráčov.



Letná príprava je v plnom prúde, odohrali ste dosiaľ päť prípravných zápasov, ako sa mužstvu darilo?

V prípravnom období skúšame hráčov. Po ukončení minulého súťažného ročníka sme sa rozlúčili s polovicou hráčov. Ostali najmä kmeňoví hráči, Bartoš, Laura, Gerát, Staš a Jendrišek. V príprave potrebujeme okolo týchto hráčov dobudovať mužstvo. Nevravím, že neprikladáme význam výsledkom z prípravných zápasov, ale skúšali sme pätnástich hráčov. Radšej sa pozeráme na individuálne výkony hráčov, ktorí by mohli zapadnúť do mančaftu.

Keď nastúpila kostra mužstva, s ktorou počítame do budúcej sezóny, tak výsledky a výkony boli dobré. Pomaly sa káder kryštalizuje. Nad dvoma až troma hráčmi visia otázniky, na nich sa ešte pozrieme. Čaká nás generálka s Michalovcami, tak budeme vidieť, ako si mužstvo poradí.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Bežkyňa Gajanová: Žinčicu na salaši nevyrábam, ale rada si tam chodím oddýchnuť Čítajte





Marek Sapara pôsobí vo vašom tíme od začiatku prípravy, prečo ste sa rozhodli siahnuť práve po ňom?

Marek Sapara pôsobí ako asistent pána Haspru. Skôr by som povedal, že jeho činnosť je metodická. Pôsobí aj ako video analytik. Pripravuje naše mužstvo podľa jednotlivých súperov. Je skúsený nielen ako hráč ale aj ako hodnotiteľ. Keď sme hrali Fortuna ligu tak hodnotil zápasy. Bol to jeden z dôvodov, prečo sme ho angažovali. Myslíme si, že dokáže mužstvu pomôcť. Samozrejme v klube pôsobí aj ďalší asistent Ivan Lišivka, ktorý je výkonnejším asistentom pri tréningoch a vedení mužstva.

Po skončení sezóny sa začalo špekulovať o odchode Erika Jendrišeka z klubu, rozhodnutie ostať bolo jeho alebo ste ho presvedčili vy?

Mali sme aj po sezóne záujem o Erikove služby. Veríme, že nám vie pomôcť. Erik má svoj vek. Sám sa vyjadroval, že ešte nechce skončiť. Fyzicky je dobre pripravený a na druhú ligu si trúfa. Obchádzali ho zranenia, čo je dobrá správa. Boli tam nejaké úvahy o prestupe do zahraničia ale Jendrišek má na Liptove zázemie, chce byť s rodinou. Myslíme si, že došlo k vzájomnej dohode. Chceli sme, aby boli obe strany spokojné, čo sa nám aj podarilo.

Ďalej sa dočítate: Ako dlho bude trvať modernizácia štadióna,

aký je to pocit hrať konečne na domácom ihrisku,

aké máju v klube ciele do novej sezóny.

Máte pred sebou modernizáciu štadióna, ako dlho bude trvať?

Fond na podporu športu náš projekt odobril a vybral nás. Už sa doriešia iba len papierové formality. V priebehu 14 dní by mala byť podpísaná zmluva s dodávateľom, do desiatich dní je potrebné odovzdať stavenisko.