Stretnutie bývalých hráčov TJ Tatran Liptovský Mikuláš dopadlo na výbornú

Písal sa futbalový ročník 1997/98.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Stretnutie bývalých hráčov TJ Tatran Liptovský Mikuláš, ktorí v sezóne 1997/98 vybojovali v tom čase pre Liptovský Mikuláš druhú dorasteneckú ligu, sa uskutočnilo 1. júla 2023. V tom čase ešte neexistovali športové futbalové triedy a chlapci trénovali trikrát do týždňa a aj napriek tomu sa im podaril takýto úspech. Je to vlastne aj malé jubileum, lebo už je to štvrťstoročie, ako to dokázali. Za súpera si pozvali hráčov Liptovskej Ondrašovej, ktorá pôsobí vo ôsmej lige Liptovského futbalového zväzu.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Milan Mikušiak: Futbal sa má hrať pre domácich fanúšikov Čítajte

Hoci výsledok nie je podstatný, Liptovská Ondrašová vyhrala 5:3. Za ex- hráčov Tatrana sa presadil kanonier Marek Kašpar, ktorý strelil všetky tri góly aj vďaka práci celého mužstva. Chlapci ukázali, že aj napriek veku futbal nezabudli hrať. Práve naopak, nestratili nič zo svojho futbalového umenia. Hoci sú roztrúsení po celom Slovensku, dokázali si nájsť čas a zúčastniť sa tejto akcie, za čo im patrí veľké poďakovanie. Takisto obrovské ďakujem patrí TJ Družba Smrečany-Žiar, ktorá poskytla priestory futbalového štadióna. Taktiež súperovi z Ondrašovej, ktorý prijal pozvanie, a rozhodcovi zápasu Jaroslavovi Tuturovi, ktorý odviedol v zápase výkon s prehľadom. Tento rok to už bol vlastne 3. ročník, ako sa bývalí hráči zišli a stáva sa z toho tradícia, ktorá verím, že bude pokračovať a stretneme sa takto aj o rok. Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k tomuto skvelému stretnutiu.