Dermatologička: Solárium ako náhradu za slnečné lúče neodporúčam

Ak ste celý deň na slnku, natrieť sa raz opaľovacím krémom nestačí.

LIPTOV. Pobyt na slnku je pre ľudské telo prospešný, len je potrebné poznať pravidlá. Ako náhradu pred slnečnými lúčmi lekárka solárium neodporúča, je karcinogénne a spôsobuje rakovinu kože.

Sabina Lauková pracuje ako kožná lekárka na súkromnej ružomberskej klinike a v dermatovenerologickej ambulancii Univerzitnej nemocnice v Martine. Hovorí, že ako je o kožu postarané v detstve, to sa na nej podpíše a ukáže neskôr vo vyššom veku.

Spálená koža starne rýchlejšie, preto odporúča používať krém na tvár proti vráskam s ochranným faktorom päťdesiat celoročne. Slnko počas šoférovania auta kožu nespáli, rozhodne však odporúča investovať do kvalitných slnečných okuliarov.

Hovorí sa, že koža si veľa zapamätá. Čo sa stane s pokožkou, ak ju spálime?

Spálenie je zápal kože vyvolaný UVB žiarením, ktoré priamo vplýva na poškodenie buniek. Často počúvame z viacerých zdrojov, že koža si pamätá. Je to pravda. Ako je o kožu postarané v detskom a mladšom veku, to sa na nej podpíše a ukáže neskôr vo vyššom veku.

U ľudí, ktorí sa počas života opakovane spálili, stúpa riziko vzniku rakoviny kože. Samozrejme, veľkú úlohu hrá samotná genetická predispozícia, ale vplyv slnečného žiarenia má v tomto procese značnú úlohu. Stále však platí, že nikdy nie je neskoro začať sa správne starať o svoju kožu.

Rakovina kože postihuje aj mladších ľudí. Súvisí to s tým, že sa nechránia?

Štatistiky hovoria, že s pribúdajúcim vekom rastie aj riziko vzniku rakoviny kože, takzvaného malígneho melanómu. V ambulanciách sa ale stretávame aj s mladšími pacientmi, ako som už spomínala, veľkú úlohu hrá práve genetika.

Nedovolí mi nespomenúť, že pri práci sa stretávam s mladšou generáciou, ktorá má mnoho informácií o zásadách bezpečného pobytu na slnku.

Nie je väčšej radosti, ako keď mi pacient povie, že ho nemusím poúčať, pretože sa celá rodina natiera opaľovacím krémom s ochranným faktorom 50.

Keď sme už pri krémoch, ako si vybrať správny? Závisí výber od typu pokožky?

Odporúčam používať krémy s vysokým ochranným faktorom SPF 50. Mnoho ľudí si myslí, že vysoký faktor znamená, že pokožka sa neopáli a vyhýbajú sa mu so zámerom čo najintenzívnejšieho opálenia. Pravda je však úplne niekde inde. Ochranný faktor predlžuje čas, ktorý môžeme na slnku stráviť bez toho, aby sme sa spálili. Teda čím vyšší faktor, tým dlhší a bezpečnejší pobyt na slnku. Laicky povedané, opálim sa postupne a moje opálenie vydrží dlhšie. Samozrejme, nie je to len o krásnom opálení, ale najmä o zdravej koži.

Je postačujúce sa natrieť počas dňa iba jedenkrát?

Určite nie, pri používaní opaľovacích krémov je dôležité používať správne množstvo, a teda krémom nešetriť. Ochranná funkcia SPF faktora časom slabne, potením či kúpaním sa zmýva a je nutné ju obnoviť – a to najneskôr každé dve hodiny.

Je vhodné sa natrieť krémom napríklad aj vtedy, keď šoférujem auto?

Bežné sklo, ktoré sa nachádza v autách, neprepúšťa UVB a UVC žiarenie, avšak prepúšťa UVA, ktoré vplýva na starnutie pokožky pri dlhodobom pôsobení. Pri dlhšom pobyte v aute pokožku slnko nespáli. Pri tejto otázke by som ale rada upozornila na dôležitosť iného skla – a to v našich slnečných okuliaroch. Okuliare s kvalitným filtrom regulujú množstvo preniknutého žiarenia, avšak slnečné okuliare bez UV filtra spôsobia, že sa ho do oka dostane, paradoxne, viac. Nosením nekvalitných slnečných okuliarov našim očiam škodíme.

Ak sa spálim, existuje nejaká prvá pomoc, aby som predsa len pokožku zachránila?