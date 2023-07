Predseda LFZ Igor Repa: Futbal na dedinách je väčšinou na jednotlivcoch

Igor Repa, predseda LFZ hodnotí uplynulú sezónu.

LIPTOV. Kým ôsma a deviata liga poznala svojich víťazov už niekoľko kôl dopredu, najvyššia okresná súťaž (7. liga) ho spoznala až v poslednom kole. Deviatu ligu podľa očakávaní vyhrala Komjatná, kde v skupine o postup zvíťazila s jedenásť- bodovým náskokom.

V ôsmej lige diktovala tempo obec Hybe. Futbal je tam po niekoľkých rokoch na vzostupe. Dokonca postúpili aj Lúčky z druhého miesta.

Siedma liga priniesla drámu až do samého konca. Palúdzka a Ludrová sa proti sebe postavili v poslednom zápase, ktorý určil majstra súťaže a postupujúceho do šiestej ligy.

V samom závere zvíťazila Palúdzka, ktorá sa opäť vracia do šiestej ligy a navyše ju čaká aj slovenský pohár, kde si zmeria sily so Švošovom.

Štatistiky z uplynulej sezóny 9. liga:

Najlepší strelec: Filip Mastiš, 20 gólov, TJ Tatran Liptovské Revúce

Najviac odohraných minút: Michal Švalec, 1258 minút, TJ Sokol Komjatná

Žlté karty: Michal Líška, Martin Andráš, 5 žltých kariet, TJ Gôtovany

Červené karty: Adam Beňo, 2 červené karty, OŠK Jamník.

8. liga :

: Najlepší strelec: Dominik Ťapaják,29 gólov, TJ Tatran Hybe

Najviac odohraných minút: Lukáš Šveda, 2320 minút, TJ Tatran Hybe

Žlté karty: Samuel Danko, ŠK Bobrovec, Jozef Čudrnák, TJ Poľana Hubová, 7 žltých kariet

Červené karty: Martin Gazda, 2 červené karty, ŠK Bobrovec

7. liga

Najlepší strelec: Patrik Laco, 29 gólov, ŠK Agro Baník Dúbrava

Najviac odohraných minút: Michal Šlachta, TJ Štart Liptovský Ján, Anton Moravčík, 1. OFC Liptovské Sliače, Suguru Ieda, FC 34 Palúdzka, Patrik Likavčan, TJ Iskra Hrboltová, 2340 minút

Žlté karty: Michal Targoš, 9 žltých kariet, OFK Liptovská Lúžna

Liptovská mládež na vzostupe

V piatej dorastenckej lige o postup bojovali tri liptovské mládežnícke kluby. ŠK Kriváň Ondrašová, Závažná Poruba a Hybe.

Súťaž s dvojbodovým rozdielom vyhrali dorastenci z Liptovskej Ondrašovej pred Závažnou Porubou. Víťaz súťaže ale postup odmietol a prenechal ho tak Závažnej Porube.

„Som rád, že sa odhodlali ísť do vyššej súťaže. Dorastenci budú mať dobrý štart a prechod do A-mužstiev,“ rozrozprával sa Igor Repa, predseda Liptovského futbalového zväzu.

Za úspechom na dedinských futbaloch stoja väčšinou jednotlivci, ktorí žijú pre klub. Vo väčšine prípadov to robia zadarmo.

„Vyzdvihujem kluby, ktorým a podarí v tejto ťažkej dobe zostaviť žiakov, dorast a aj A- mužstvo. Veľa- krát sa na tom podieľajú jednotlivci. Klobúk dole,“ povedal Repa.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Milan Mikušiak: Futbal sa má hrať pre domácich fanúšikov Čítajte

Nová sezóna

V deviatej lige má zastúpenie osem mužstiev, na scénu sa vracia aj Uhorská Ves.

Vo ôsmej a siedmej lige je počet tímov 14. Sezóna sa začína aktívom klubov.