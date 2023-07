Mladší dorastenci MFK Tatran Liptovský Mikuláš zažili senzačnú sezónu

Reč je o chlapcoch v kategórii U17, ktorí uplynulú sezónu získali majstrovský titul v II. lige mladších dorastencov. Na druhom mieste zanechali Tatran Prešov o štyri body.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Sezónu zhodnotil Juraj Sabol, už bývalý tréner mladších dorastencov MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

Vstupovali ste do súťaže s cieľom ju vyhrať?

Áno. Od začiatku som vedel, že toho roku chceme vyhrať. Vedeli sme, že jediný náš súper si budeme my sami. Nastavili sme si v hlavách jasný cieľ a podarilo sa nám to.

Mali ste špeciálnu taktiku, ktorej sa museli hráči držať?

Nenazval by som to taktikou ale konštantnosťou. Ísť od zápasu k zápasu a vyhrávať. Ukazovať, že sme dominantní. Myslím si, že sa to podarilo. V zápasoch, v ktorých sme nezískali plný počet bodov, si dovolím tvrdiť, že vina nebola na našej strane. Bolo nám trochu futbalovo ublížené. To nie je podstatné. Museli sme byť konštantní vo všetkých 30 zápasoch.

Ako ste udržali mladých dorastencov v plnom sústredení?

Museli ísť na sto percent, pri mne ani inú možnosť nemali. Áno, bola to hlavná myšlienka motivovať ich a udržiavať ich v plnom nasadení. Pracovali sme na tom celú sezónu, ale tým, že sme boli spolu už sezónu predtým, tak vedeli, čo chcem a aké to bude ťažké. Na druhej strane si to po asi 10. kole, keď sme boli na 1. mieste v tabuľke, začali uvedomovať.



Ktorý zápas v sezóne bol pre vás najnáročnejší?

Nedá sa povedať, že najnáročnejší. Mali sme síce zápas s Tatranom Prešov, ktorý bol náročný, pretože to bolo druhé mužstvo v tabuľke. Zápas s nimi nám vyšiel vonku oveľa lepšie, ako keď sme s nimi hrali doma. Nezdá sa to, ale keď je mužstvo prvé v tabuľke, každý ho chce poraziť. Tímy, ktoré boli na posledných miestach, s nami bojovali viac ako tie na vyšších priečkach. Náročnosť po 10. kole bola rovnaká bez rozdielu súpera a jeho postavenia v tabuľke.

Aké má mať tréner osobnostné vlastnosti v mládežníckej kategórii?

Ako ja (smiech). Tréner musí byť tvrdý na ihrisku, otec mimo ihriska a musí im ukazovať, že to, čo on chce, je správne. Dnešnej mládeži všetko odpúšťame.