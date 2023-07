Z klubu odišli viacerí hráči.

BEŇADIKOVÁ. Po jesennej časti to nevyzeralo s Beňadikovou v tabuľkovom postavení vôbec zle.

Cez zimnú prestávku však odišli niektorí hráči do vyšších súťaží a v klube nedokázali za nich nájsť náhradu. „Chceli si zahrať vyššiu ligu a my sme im v tom nechceli brániť,“ povedal Jakub Čajka, hrajúci tréner Beňadikovej.