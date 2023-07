Ružomberčanka sníva o najvyšších horách európskych štátov

Magda po horách „lozí“ odmalička.

RUŽOMBEROK. Prvá veľká cesta Magdalény Bachanovej zo Štiavnicky smerovala do Južného Sudánu, kde strávila rok na saleziánskej misii. Na mieste sa zamilovala do ľudí a ich kultúry. Ako sama hovorí, do úplnej jednoduchosti života, kde domáci každý deň žijú prítomnosť. Vždy je čas sa pozdraviť a prehodiť zopár slov s každým človekom na ulici.

Afriku si preto zamilovala. Precestovala Ugandu, Tanzániu, Zambiu, Angolu, Keňu. „V Tanzánii, pod horou Kilimandžáro, sa mi vryl do srdca sen, že raz na tú horu vyleziem,“ hovorí cestovateľka z Ružomberka.

Kým sa tak stalo, na rok odišla do Kanady, kde každý víkend trávila v horách. Tie považuje v každom kúte sveta za majestátne, divoké.

Turistika sa dotkla jej srdca a rozvinula vzťahy

Slovensko je podľa nej nádherná krajina a Tatry ponúkajú niekoľko jedinečných možností na turistiku. Tá podľa nej oslobodzuje dušu a posilňuje ducha. „Stále ma udivuje krása hôr, prírody. Milujem sa dívať na horské lúky, ktoré sú posiate kvetmi, na jazerá, kde sa odrážajú majestátne masívy, prechádzať len-tak lesom. Je to najlepší relax pre dušu,“ hovorí Magdaléna.

Na výstupy nechodí sama, vždy po boku s partáčkou, s ktorou sa veľa rozprávajú. Turistika je pre Magdu aj nástroj na utužovanie a rozvíjanie vzťahov.

„Mojím snom je stáť na najvyšších vrchoch všetkých štátov Európy.“ Keď stojí na vrchole, má pocit, že v živote dokáže všetko, čo si zaumieni, a aj napriek náročnosti to bude stáť za to.

Liezť v zlých podmienkach je hazard s vlastným životom

Jeden zo stanovených cieľov sa jej podaril úspešne naplniť v júli tohto roka. Bol ním výstup na najvyšší európsky vrchol.