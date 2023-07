Liptovskí vodáci zaznamenali úspechy na medzinárodných pretekoch

Mladé nádeje športu na divokej vode sa vo svetovej konkurencii nestratili.

LIPTOV. Mladí vodáci z Kanoe Tatra klubu Liptovský Mikuláš sa predstavili na Európskom pohári juniorov v českom meste Roudnice v dňoch 22 až 23. júla 2023. Liptovskí vodáci ukázali že, dokážu konkurovať aj svojim rovesníkom z iných krajín. Miroslav Matejka pôsobí ako ich tréner od roku 2016. Práve on nám pomohol nahliadnuť do fungovania mladých vodnoslalomárov.

Pretekári sa museli na preteky kvalifikovať alebo ste ich nominovali vy?

Na preteky sme ich nominovali my. Zobrali sme tých najlepších z konkrétnych vekových kategórii, ktorých momentálne v klube máme. Boli to mladí pretekári do 14, 16 a 18 rokov. Najviac pretekárov sme mali v kategóriách U14 a U16.

Boli preteky náročné alebo ste vedeli, do čoho idete?

Samozrejme sme sa pripravovali. Vedeli sme, že sú to prestížne preteky a že bude veľká konkurencia. Chceli sme našich pretekárov ukázať v najlepšom svetle.

Kto z pretekárov vás najviac prekvapil?

V podstate som očakával takéto výsledky. Už aj mladší kanoisti sa začínajú ukazovať a brať popredné miesta a doťahujú sa na starších. To ma milo prekvapilo.

Podľa čoho vyberáte a určujete preteky, na ktorých by sa mali vaši zverenci zúčastniť?

Vyberáme to už pred sezónou. Snažíme sa ich vybrať tak, aby to ladilo s našim harmonogramov športovej prípravy. Máme za sebou medzinárodné preteky, no zúčastňujeme sa aj slovenských pohárov. Nechceme, aby toho mali mladí pretekári píliš veľa, ale našou prioritou je porovnávať sa s európskou špičkou. Na pretekoch v Roudniciach sa zúčastnili pretekári z rôznych kútov sveta.

Umiestnenia Liptovských vodákov: V kategórii C1 U16 obsadil Patrik Riegel celkové tretie miesto. Klub v tejto kategórii reprezentovali ešte aj Peter Hán a Matúš Mlynček. V C1 do 14 rokov obsadil pekné 12. miesto len dvanásťročný Lukáš Hnilica. Damián Cibák obsadil 14 miesto. V ženskej kategórii do 14 rokov skončila druhá Zara Záhorská a štvrté miesto patrilo Simone Jozefčekovej. V K1 mužskej kategórii do 16 rokov obsadil Filip Duda šieste miesto a Dávid Skubík šestnáste. V K1 žien do 16 rokov skončila Karolína Abrahámová na ôsmom mieste. Do 14 rokov v kategórii K1 vyhrala medzi ženami Simona Jofečeková a Zara Záhorská obsadila druhé miesto.

Aká je momentálna situácia s mladými vodnoslalomármi v Liptovskom Mikuláši?

Zatiaľ dobrá. Je ich celkom dosť. Chce to s nimi stráviť veľa času