História moderných železníc sa rozbiehala na Liptove

Železničiari volajú trať medzi Liptovom a Spišom, ktorá prechádza cez Štrbu ako vrcholovú železničnú stanicu, Štrbská rampa.

LIPTOV. Na jednej z koľají liptovskomikulášskej železničnej stanice stojí unikátny vlak, ktorý na seba púta zvedavé pohľady. Má autentický zelený náter z 80. rokov a na vagónoch žltý nápis Tatran. Už na pohľad je jasné, že nejde o klasickú súpravu, ktorá sa dá bežne vidieť na železnici. Vďaka húževnatosti, cieľavedomosti a citu pre detail sa dobrovoľníkom z Liptova podarilo vytvoriť niečo na Slovensku jedinečné.

Postupne skladajú vlakovú súpravu, ktorá cestujúcich nepreváža len z jedného bodu do druhého, ale dokáže ich premiestniť aj v čase. Interiér mládežníckeho expresu Tatran vrátili do 80. rokov a ľuďom ponúkajú zážitkové cestovanie po železnici. Retrojazdy organizujú najmä v lete, no tým, že ľudia majú o nezvyčajné cestovanie záujem, s úspechom verejnosť vozili aj v zime.

Ponúkajú iný zážitok z cestovania. Ich vagóny nie sú klimatizované, ale majú sťahovacie okná. Súčasťou každej z jázd je aj odborný výklad a rôzne sprievodné aktivity. Hoci je cestovanie retro, cestujúci sa nemusia báť nastupovania a vystupovania či kľučiek na dverách, ktoré sa často ani s námahou nedali otvoriť.

Na vlakoch funguje všetko, ako má, na pohodlné nástupy aj výstupy dohliadajú samotní dobrovoľníci, ktorí vagóny obnovili.

Všetko odštartovala Bobina

Za projektom stojí partia nadšencov, ktorá voľné chvíle trávi v depe na stanici a starým vagónom vdychujú úplne nový život. Postupne sa im podarilo kúpiť, obnoviť a sfunkčniť úplne prvý elektrický rušeň, ktorý jazdil po československých hlavných tratiach. Železničiari ho familiárne volajú Bobina, je to lokomotíva pre jednosmerné napájanie 3000 V a nesie označenie E 499.0.

Práve Bobina odštartovala v Československu éru elektrifikácie železničných tratí a bolo to práve v Liptovskom Mikuláši.

V útrobách starého a výnimočne zachovaného depa z roku 1872, ešte z čias počiatkov Košicko-bohumínskej železnice, sa stretávajú a pracujú členovia občianskeho združenia Železničný klub Tatran. Oficiálne sa dali dokopy v roku 2019, keď sa im podarilo kúpiť starú Bobinu. Majiteľ, súkromná prepravná spoločnosť, sa jej chcel nadobro zbaviť, no klubu sa ju podarilo odkúpiť za cenu železného šrotu. Nebola to symbolická hodnota, veď mašina váži úctyhodných 82 ton.

Aj z Mikuláša môže byť malý Erstfeld

Predsedom klubu je Tomáš Chovanec, rušňovodič. Pred rokmi sa angažoval vo Veterán klube železníc, s kolegami sa im podarilo opraviť historickú legendárnu električku Trojča, ktorá jazdila vo Vysokých Tatrách.