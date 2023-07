Župa zbúra most, deti z osady posiela na dlhú obchádzku

Kancelária úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity hovorí o riziku prehĺbenia sociálnej izolácie.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. So začiatkom školského roka chce žilinská župa, ako investor, zatvoriť Vrbický most, ktorý spája Liptovský Mikuláš s mestskými časťami Ploštín, Iľanovo a osadou Hlboké. Postupne dôjde k zbúraniu mosta, ktorý je dlhodobo v havarijnom stave. Náhradné riešenie župa nemá, stavba dočasného mosta by bola pridrahá a ľudia z druhého brehu Váhu budú musieť chodiť do mesta obchádzkou.

V Hlbokom žije približne tisíc obyvateľov, detí navštevujúcich materskú školu alebo povinnú školskú dochádzku je 120. Dosiaľ chodili do škôl po moste, najbližšiu mali od domu necelý kilometer a v škole boli do štvrť hodiny.