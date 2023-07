Z liptovského derby vyšiel víťazne Švošov

Páludzka hostila Švošov.

FC 34 Palúdzka - Švošov 1:3 (0-2)

Góly: 6´Soumar, 41´Drdák, 51´Kokavec, 90´Gerec

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V predkole Slovnaft Cupu si žreb našiel dva liptovské celky. Palúdzku, ktorá v uplynulej sezóne postúpila zo siedmej ligy do šiestej, a Švošov, ktorý sa tešil z titulu v šiestej lige. Veľmi peknou chvíľou pred stretnutím bol slávnostný výkop, ktorý realizovali známe tváre – hokejista Šimon Nemec a športová redaktorka RTVS Barborka Žiačiková. V šiestej minúte hostia využili prvú vážnu príležitosť a otvorili skóre – 0:1. Domáci mali možnosť vyrovnať, ale strelu domáceho Dunčka hosťujúci brankár Raček vychytal. Hostia produkovali dobrý kombinačný futbal a nevyužité príležitosti domácich potrestal v 41. minúte Drdák – 0:2. V druhom polčase začali domáci podstatne lepšie a odhodlanejšie, pričom Kokavec v 51. minúte vlial domácim nádej do ďalšieho priebehu – 1:2. Domáci hráči sa do poslednej minúty snažili vyrovnať zo všetkých síl, ale v 90. minúte im ušiel rýchlonohý Gerec a peknou strelou nedal Mikušiakovi žiadnu šancu – 1:3.