Futbalová Hrboltová sa na jar okrem iného trápila aj v koncovke

Okrem zranených hráčov sa na výkone mužstva podpísala aj slabá tréningová morálka.

HRBOLTOVÁ. V Hrboltovej nehodnotia uplynulú sezónu pozitívne. Mužstvu sa nedarilo ani na jeseň, a ani na jar. Posledné tri zápasy jarnej časti prehrali. S Liskovou 1:0, s Važcom 0:2 a so zachraňujúcou sa Liptovskou Kokavou 1:0. Klub skončil na jedenástej priečke, keď získali len 26 bodov.

„Ťažko sa to hodnotí. Postavenie v tabuľke sme si predstavovali ináč. Na jeseň sme zaspali, a tak nás na jar čakali záchranárske práce, aspoň tie sa podarili,“ rozhovoril sa Milan Krivoš, tréner Hrboltovej. V klube chceli pred sezónou bojovať o stred tabuľky.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Kondičný tréner Petry Vlhovej: Peťa dokáže pre úspech spraviť čokoľvek Čítajte

Krivoš povedal, že keby nemali zranených hráčov, boj o stred tabuľky by bol reálny. „Pod zlé výsledky sa podpísala aj zlá tréningová morálka,“ povedal Krivoš.

Okrem zranených hráčov a slabej tréningovej morálky sa tím trápil najmä v koncovke. „Mali sme zápasy, kde sme mali niekoľko vyložených šancí, ktoré nepremenili. Najmä v posledných zápasoch sme na tom pohoreli,“ konštatoval Krivoš.

Káder by mal zostať pomerne bez zmeny. Odchádza Matej Maďarec, ktorému skončilo hosťovanie a odchádza do Palúdzky. Citeľnou stratou je Peter Bistiak, ktorý si poranil členok a jeho návrat do zápasového kolotoča je na jeseň otázny.

Do mužstva prichádza Juraj Paluga z Leštín, ktorý už v klube pôsobil, Martin Mudroň z Chlebníc a z Čierneho Balogu príde Ivan Zelený. „Snažíme sa angažovať len tých, ktorí chcú hrať zadarmo,“ povedal Krivoš.