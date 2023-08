Do opráv ciest na Liptove sa chystá župa investovať viac ako milión eur

Súčasťou balíka opráv je aj cesta na horský prechod Huty. O kompletnú opravu ale nejde.

LIPTOV. Župa plánuje na území Liptova opravu takmer desať kilometrov ciest druhej a tretej triedy. Vypísala verejnú súťaž na zhotoviteľa, odhadovaná suma zákazky je takmer 1,2 milióna eur.

Malo by dôjsť k opravám siedmich úsekov ciest v Liptovských Revúcach, Komjatnej, Korytnici, horského priechodu Huty, na Podbanskom, ďalej ciest medzi Okoličným a Závažnou Porubou, rovnako aj medzi Liptovským Ondrejom a Jamníkom.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Začala sa veľká rekonštrukcia hlavného ťahu, bezplatná obchádzka diaľnicou nebude Čítajte

Najdlhší úsek bude na Hutách

V Liptovských Revúcach by malo dôjsť k oprave takmer kilometer dlhej cesty pred vstupom do dediny. V Komjatnej počítajú s takmer 600 metrov dlhým úsekom rovnako pri vstupe do dediny zo smeru od Studničnej. Približne kilometer meria úsek medzi Závažnou Porubou a Okoličným, ktorý by mal tiež prejsť rekonštrukciou, ide o časť od materskej školy po záver fabriky Ikea. Na Podbanskom počítajú s rekonštrukciou cesty s dĺžkou takmer 1,4 kilometra od hranice okresov Liptovský Mikuláš a Poprad.