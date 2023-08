Zbavme sa predstavy, že medveď je tajomným obyvateľom ďalekých dolín

Časté boli útoky na človeka aj v 80. rokoch, keď bolo medveďov menej ako dnes a bolo povolené ich loviť.

SEVERNÉ SLOVENSKO. Populácia nášho najväčšieho voľne žijúceho živočícha je podľa posledného sčítania stabilná. Skutočnosť, že konfliktov s ľuďmi pribúda, uznávajú aj ochranári. Len za prvých sedem mesiacov roku 2023 došlo k desiatim napadnutiam človeka medveďom, a to je najviac za posledné desaťročia.

Z posledného monitoringu na území Slovenska vyplýva, že u nás žije približne od 1012 do 1275 medveďov. Sčítanie vyhodnocovali vedci z Karlovej univerzite v Prahe pre vzorky vyzbierané v rokoch 2019 až 2021. Výsledky štúdie zverejnila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky len v ostatných dňoch.

Zo zverejnených výsledkov ale nie je možné napríklad odhadnúť populáciu na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry či napríklad na území Oravy. Vyzbieralo sa málo vzoriek a nebolo preto možné použiť výpočty pre odhad veľkosti populácie.

Výsledný odhad početnosti vypočítali vedci na základe bezmála 2200 odobratých vzoriek. Aj medzi odborníkmi sa rozbehla diskusia o tom, či je to dostatočný počet.

V odľahlých dolinách je pustejšie

Zmeny v správaní sa medveďa hnedého sledujú dlhodobo aj samotní zoológovia v národných parkoch. Podľa výsledkov analýzy žije najviac medveďov v oblasti Poľany, druhým územím je Veľká Fatra s 137 až 209 medveďmi, nasleduje Malá Fatra s 110 až 185 jedincami.

Údaje pre oba národné parky sedia s odhadmi správ tamojších národných parkov. Zhodli sa na tom zoológovia pôsobiaci na ich území.

V článku sa ďalej dočítate: Ako je to s bezpečným pohybom na turistických chodníkoch,

koľko mláďat má jedna samica,

ako sa zmenil počet medveďov zabitých na cestách a čo to znamená,

ktorá skupina je najohrozenejšia z hľadiska rizika stretu s medveďom.

„Zvieratá sa pohybujú v priestore a vyhľadávajú ten typ priestoru, ktorý je pre ne úživný, sú to najmä okraje ľudských sídel. V hlbokých lesoch pri značkovacích stromoch, kde existuje predpoklad výskytu medveďa, máme nainštalované fotopasce. Za posledných šesť mesiacov sme na nich nezaznamenali žiadneho medveďa. Pozorujeme ho vo výrazne nižšie položených častiach,“ povedal Michal Kalaš, zoológ Národného parku Malá Fatra.

Na území parku robia už takmer štvrťstoročie vlastné priame pozorovanie medvedej populácie a vďaka tomu majú podrobné informácie o medveďoch, ale aj o tom, ako sa mení ich správanie.

Štyri roky sa v národných parkoch nesmie prikrmovať

„V krajine prebiehajú zmeny. Najprv to bolo prinášanie ľudskej potravy na krmoviská, medvede si na to za desaťročia zvykli. V roku 2019 došlo k zmene zákona, bolo zakázané prikrmovanie zvierat iným ako prirodzeným zdrojom potravy v území národných parkov a s vyšším ako tretím stupňom ochrany,“ vysvetlila Mária Apfelová, zoologička Národného parku Veľká Fatra s tým, že ide o jednu zo zásadných zmien, ktorá spôsobila zmenu správania sa medveďov.

Odkedy zákon zakázal prikrmovať zvieratá na území národných parkov, sledujú ochranári nárast úmrtnosti medveďov na cestách.

„Kým v minulosti to bolo nanajvýš osem kusov ročne, v ostatnom období číslo výrazne stúplo. Medvede sa začali sťahovať za inými zdrojom potravy a ich životný priestor je oveľa väčší, ako bol v minulosti. Napríklad, už v roku 2020 zahynulo po strete s autom alebo vlakom až 30 medveďov,“ vysvetlila Apfelová.

Oproti minulosti je značná časť medveďov pri ľuďoch. „Zabudnime, že sú to zvieratá vzdialených dolín a vrchov. Je to spôsobené hlavne distribúciou zdrojov potravy. Medveď nenachádza v lese všetko to, čo tam nachádzal v minulosti. Z horského prostredia zmizli napríklad maliny. Medveď preto schádza do agrárnej krajiny a bližšie k ľuďom, kde nachádza kultivovanú potravu,“ vysvetlil Slavomír Finďo, zoológ Štátnej ochrany prírody SR.