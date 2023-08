Horský cyklista Kristián Jánošík ovládol duatlon v Hrabove

Štyri ročníky napísal Hrabovský cross triatlon. Po lanskej pauze, tí istí organizátori na čele s Ladislavom Csiffárym prišli s novým formátom, a to cross duatlonom, s cieľom prilákať čo najviac štartujúcich.

RUŽOMBEROK. Podujatie, ktoré pozostávalo z 12 km jazdy na bicykli a behu na 5 km, opäť bolo zorganizované na špičkovej úrovni, azda až s nadštandardným servisom pre pretekárov, účasť však nevynikala – 20 jednotlivcov a štyri dvojčlenné štafety. „Nečakali sme stovku štartujúcich, ale aspoň päťdesiat. Veľmi sme sa v prípravách snažili. Nechceli sme, aby trate boli zbytočne dlhé, no cyklistická spĺňala aj náročnejšie technické parametre. Netajím, mrzelo ma, že neprišlo viac ľudí,“ uviedol riaditeľ Horského duatlonu L. Csiffáry.

Víťaz si počkal na stíhaciu jazdu

S takmer dvojminútovým náskokom triumfoval Kristián Jánošík z Liptovskej Lúžnej, známy horský cyklista a v zime tiež špičkový skialpinista. Po prvom okruhu na bicykli, však prekvapujúco nebol na predným priečkach, hoci sa čakalo, že už vtedy získa rozhodujúci náskok. „Vraj s Róbertom Judiakom sme boli pri prvej ´rozdvojke´ ciest tak rýchli, že ani chalani, čo tam mali stáť, ešte nestihli prísť. Tak sme si počkali na ďalších, asi desiatich pretekárov a potom sme aj my vyrazili. O to som mal potom preteky zaujímavejšie. V druhom kole bolo treba viac pritlačiť na pedál, aby mi stíhačka do konca cyklistickej časti vyšla. To sa napokon podarilo, takže následný sólo beh už bol akousi odmenou,“ vysvetľoval člen PROefekt Across teamu, ktorý tento kút Veľkej Fatry už dobre poznám. Napríklad vo februári 2022 tu dokonca vyhral nočný skialp. Vlani Jánošík na majstrovstvách Slovenska v horskej cyklistike v Selciach získal titul v eliminátore a striebornú medailu v šorteku, lenže nedávno na republikovom šampionáte v Poráči chýbal. „Prišli zdravotné problémy, tak som trochu bol nútený bicykel vypustiť. Postupne sa dávam dokopy a vraciam späť. V septembri by som rád štartoval na majstrovstvách Slovenska v horskom maratóne,“ uviedol 23 – ročný Lúžňan.

Ako druhý prešiel cieľom Róbert Judiak z Dolného Kubína. „Dlho som nemal preteky, preto som hľadal niečo v okolí. Moje rozhodnutie prísť, padlo až ráno, lebo nemal som sa ako s bicyklom dopraviť do Ružomberka. Tak sme to s kamarátom na baikoch odšliapali. Najviac ma potrápili zjazdy, tie nie sú moja silná stránka. Ale pekné boli profily tratí,“ dal sa počuť 20 – ročný chalan z Oravy, ktorého športovou prioritou sú behy do vrchu.