Tomkovci prehrávali, no v druhej polke ukázali inú tvár a výsledok otočili

V 2. kole Niké ligy futbalisti MFK Ružomberok vyhrali nad Skalicou 2:1.

RUŽOMBEROK. V úvodnom dejstve domáci tím takmer nič neukázal. Za tento úsek nevyslal ani jednu strelu. Hostia, ktorí pôsobili futbalovejším dojmom, mali jednu šancu a tú pretavili do vedenia. V 11. min. Mášik z ľavej strany zahrával rohový kop, loptu ideálne položil na hlavu Podhorinovi, ktorý v komfortnej pozícii, nikým nestrážený, otvoril skóre – 0:1.

Vyšli striedania

Cez prestávku domáci kouč Peter Tomko urobil dve zmeny, keď ofenzívu oživil Šefčíkom a Lavrinčíkom, čo sa ukázalo ako veľmi dobrý ťah. „Samuel Lavrinčík je len pár dní s nami. Prišiel akurát v deň našej generálky. Ešte u neho cítiť kondičný deficit. Ten bolo vidno aj v závere zápasu, hoci nastúpil iba na polčas. Samo Šefčík mal počas týždňa zdravotné problémy, dva-tri dni ani netrénoval, tak sme boli opatrní,“ objasňoval Tomko, prečo týchto hráčov použil až po zmene strán.

V oboch góloch bol Gerec

Druhú polovicu Ruža otvorila úplne s inou vervou a vďaka svojej aktivite získala na trávniku dominanciu. V 49. min. sa striedajúci Šefčík dostal do solídnej príležitosti, avšak výborne zasiahol gólman hostí Luksch. Vzápätí strážca skalickej svätyne na roh vytlačil štipľavú ranu ranu Kotulu. V 55. min. sa už skóre menilo, keď po centri striedajúceho Šefčíka, Gerec efektnou rybičkou rozvlnil sieť – 1:1. V 67. min. vydareným projektilom Krčík poriadne natiahol domáceho brankára Krajčírika, ale o štyri minúty už domáci tím preklopil výsledok vo svoj prospech. V 71. min. Luksch neudržal v rukaviciach strelecký pokus Lavrinčíka a Domonkos, po prihrávke Gereca, doklepol loptu na odkrytej brány – 2:1. „Vravel som chalanom, nech dávajú centre na prednú žrď, že tam pôjdem. Išiel som do tej lopty s cieľom ju trafiť, našťastie to vyšlo,“ podotkol Gerec k parádnemu momentu, ktorý znamenal vyrovnanie. „Pri našom druhom góle brankár hostí výbornú strelu vyrazil, pred bránou bol voľný Kristóf Domonkos, tak som mu to dal.“

Záhoráci sa však nevzdávali a v ďalších fázach vystrčili svoje ofenzívne rožky. V 77. min. ružomberskú družinu ratoval ratoval Maslo, keď na bránkovej čiare zaskočil Krajčírika a zabránil Vlaskovej strele, aby zmenila skóre. V 86. min. Krajčírik spod brvna vytlačil Mášikov strelecký pokus.

Dve rozdielne polovice

Ružomberok vďaka výraznému zlepšeniu v druhej štyridsaťpäťminútovke si napokon zaslúžene pripísal, po prehre v Žiline (1:3), prvé a zaslúžené víťazstvo v