Liptáci našli premožiteľa už v druhom kole

Druhá liga priniesla šláger kola.

LIPTOV. Futbalisti MFK Tatranu Liptovský Mikuláš prehrali v druhom kole v druhej najvyššej súťaži s Tatranom Prešov 1:0.

1. FC TATRAN Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0 (0:0)

Góly: 69. Baran

DOMÁCI: Kuchynskyi - Petko, Baran, Šimko, Jendrek (62. Diao), Keresteš, Rakyta, Župa, Gáll (75. Nemtinov), Dolný, Gladiš (85. Piotr Sokol)

HOSTIA: Vajs - Diviš, Štrba, Klimek, Gerát (77. Staš), Laura (82. Miroslav Kuchárik), Teplan (82. Bielák), Trabalík (77. Mazanovský), Frank Appiah, Jendrišek, Voško (54. Macejko)

Už v piatej minúte pohrozili Prešovčania, keď Dolný vyprášil rukavice brankárovi Vajsovi. V 29. minúte sa opakoval podobný scenár, no vynikajúcim zákrokom držal bezgólový stav brankár Vajs.

Do polčasovej prestávky sa šlo bez gólov, no s kartami.

V 68. minúte udrel Tatran Prešov, keď brankár Vajs vyrazil hlavičku, ktorá sa odrazila k O Borisovi Gállovi, ktorý vypálil na pravú žrď a pred ňou to nohou tečoval Martin Baran.

V nadstavenom čase mal vyrovnanie na kopačke Erik Jendrišek, ktorý však urobil o dotyk naviac a brankár Prešova Miroslav Petko, vyrazil loptu na rohový kop.

Tatran Prešov tak zdolal MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0.

Tréner Haspra netajil sklamanie

„Absolútne zaslúžená prehra. Prešov bol počas celého zápasu bojovnejší, hravejší, jeho hráči si viac verili. My sme naopak boli, neviem z akých dôvodov, hanbliví a málo výrazní,” priznal Ján Haspra.

Zápas mal na druhú ligu slušné tempo

„Malo by to byť tak. Sú to mužstvá, ktoré poctivo trénujú každý deň, v dobrých podmienkach. Nie je dôvod na to, aby to nemalo tempo. Náš prechod do útoku však bol kostrbatý a ťažkopádny. Na toto som doteraz nebol zvyknutý,” povedal Haspra. Píše šport.sk

V treťom kole cestuje Liptovský Mikuláš do Komárna. Zápas sa odohrá o 17:00.