Beh hlavným hrebeňom Veľkej Fatry vyhral Martin Blahušiak

Na pretekárov čakalo až 3600 výškových metrov.

RUŽOMBEROK. Až 55 kilometrov dlhé preteky Veľkou Fatrou sa uskutočnili v sobotu (29. júla). Ide o trailový beh, ktorý má extrémne bežecké podmienky. Začiatok trate bol v Harmanci a cieľ v Ružomberku. Za jeden deň museli účastníci prebehnúť celý hrebeň Veľkej Fatry.

Preteky patria medzi extrémnejšie podujatia na Slovensku.

„Myšlienka zorganizovať takéto preteky prišla pred ôsmimi rokmi. Niečo takéto vo Veľkej Fatre chýbalo,“ povedala Stanislava Plánková, jedna z organizátoriek pretekov.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Liptáci našli premožiteľa už v druhom kole Čítajte

Padli dva rekordy

Na štart sa postavilo až 197 pretekárov, čo je rekordný počet. Do cieľa sa podarilo prísť 169. Preteky vyhral Martin Blahušiak z tímu Fatra outdoor team s časom 6:22,02 hod. Nastavil tak nový rekord pretekov. Najlepšia zo žien bola Michaela Krišková z STS- Chvojkovice – Brod s časom 8:00,10 hod.

„Veľmi nás teší aj to, že sa nikomu nič nestalo. Okrem odrenín bolo všetko v poriadku,“ povedala Plánková. Organizátori boli v kontakte aj so SHMÚ či Horskou záchrannou službou.

Minulý rok sme museli pre počasie posunúť štart. Našťastie, v sobotu nám počasie prialo,“ povedala Plánková.

Pretekali aj psy

Víťaz Tomáš Maľa so psíkom Roxi, na druhom mieste Marek Prachár s Mayou a na treťom mieste Lukáš Matovič s Frodom. (zdroj: ultra fatra/FB)

Ohlasy pretekárov na podujatie boli pozitívne. Na svoje si prišli aj milovníci psov. Organizátori mali už po štvrtý rok pripravenú disciplínu beh so psom. Tú vyhral pretekár Tomáš Maľa so psíkom Roxi.

„Je to bonusová kategória. Limit účastníkov na beh so psom je desať pretekárov. Tento rok sa naplnil. Je to paráda, psy prinášajú dobrú atmosféru,“ odpovedala Plávková.

Od budúceho ročníka si sľubujú pekné počasie. Snažia sa, aby mal každý pretekár komfort.

„Tešíme sa najmä nadesiaty ročník, ktorý bude jubilejný,“ uzavrela Stanislava Plánková.