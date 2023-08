Liptovský Hrádok v problémoch, Švošov získal treťoligového brankára, Závažná Poruba obohatená o dorastencov

Nahliadli sme do zákulisia futbalových klubov.

ŠKM LIPTOVSKÝ HRÁDOK

V Liptovskom Hrádku je všetko po starom. Klub je neustále v problémoch s nedostatkom hráčov. Nemali žiadnu letnú prípravu. Z mála hráčov, ktorí hrali v uplynulej sezóne, niektorí odišli, prišiel jeden hráč z Beňadikovej.

„Nie je to dobré,“ povedal Ján Hanula, predseda klubu. Dorast trénuje spoločne s A- mužstvom. Hráči sú rozlietaní po brigádach alebo dovolenkách. Poriadne sa ešte nestretli. Na papieri figuruje až 17 hráčov na súpiske, koľko z nich bude reálne hrať, je otázne. „Nechcem hádzať flintu do žita. Uvidíme po prvých troch zápasoch v sezóne. Ak to bude rovnaké ako v uplynulej sezóne, tak končíme,“ avizoval Hanula. Do klubu sa hráči nehrnú. „Nikoho nútiť nebudem,“ dodal Hanula. Všetky sily a prostriedky začali venovať mládeži. Momentálne aj tam je situácia náročná, keďže mladí chlapci majú prázdniny a nevenujú plnú pozornosť futbalu.

OŠK ŠVOŠOV

Podobne ako pred rokom, aj toto leto sa vo Švošove nieslo v znamení viacerých odchodov. Niektoré Michal Poništ, tréner mužstva, vôbec nečakal a dodnes ich dôvody nepochopil.

„Môžem úprimne povedať, že boli pre mňa sklamaním,“ povedal Poništ. Obaja brankári Milan Žihlavník a Tomáš Holík zamierili do Hubovej, útočník Jakub Roštek, ktorý celý uplynulý súťažný ročník pauzoval, prestúpil do Sučian, Dávid Žiara bude hrať v Turanoch a kabínu, po skončení hosťovania, opustil aj Lukáš Košinár. Na danú situáciu bolo treba reagovať. Švošovu sa podarilo pozháňať mladého brankára Samuela Račeka z Fomatu Martin, za výrazné posilnenie považujú prestup Marka Kučeru z Ludrovej a ešte prišiel mladý chlapec Kevin Sajdák z Turian.