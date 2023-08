Dobudujú mestský futbalový štadión

Zmodernizovaný štadión bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám od juniorov až po profesionálnych futbalistov, a tiež klubom z prímestských častí.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V areáli mestského futbalového štadióna v Liptovskom Mikuláši odhalili pamätnú tabuľu. Stalo sa tak 7. augusta (pondelok). Tabuľa má pripomínať štart historicky najvyššej investície do modernizácie športoviska. Hodnota modernizácie sa vyšplhala na 2,3 milióna eur. Rekonštrukcia zabezpečí dobudovanie štadióna pre potreby najvyššej futbalovej súťaže. Mala by trvať do februára 2024. Jesennú časť ligy odohrajú mikulášski futbalisti na ihriskách súperov.

„Ak budú mať hráči víziu na nový štadión, ktorý bude pre nich pripravený na jar, snáď dostanú väčšiu motiváciu pobiť sa o popredné priečky. Mesto Liptovský Mikuláš, ako majiteľ štadióna, vyvinulo maximálne úsilie. Nebolo to jednoduché. Bol to komplikovaný proces, ale my sme si svoju domácu úlohu splnili. Teraz očakávame od našich futbalistov aj keď to nebudú mať jednoduché na ihriskách súperov, aby splnili oni svoju úlohu,“ povedal Ján Blcháč.

„Dúfam, že naše futbalové mužstvo, ktoré hrá momentálne v druhej lige sa čoskoro dostane do najvyššej. Zvýši sa aj kapacita miest na sedenie, tak očakávame aj väčšiu návštevnosť na naše zápasy ,“ povedal Ján Blcháč liptovskomikulášsky primátor.

Klub ide opäť do azylu

MFK Tatran Liptovský Mikuláš odohrá 17 zápasov na ihriskách súperov a 13 zápasov na domácej pôde.

Klub musel svoje zápasy v najvyššej futbalovej súťaži hrať v Poprade. Túto sezónu idú hráči Tatrana opäť do azylu.