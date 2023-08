Podkošová Ruža rozbehla prípravu, čaká ju aj predkolo FIBA Cupu

Písal sa 22. apríl 2023, keď ružomberské basketbalistky treťom, rozhodujúcom zápase o 3. miesto v Niké ligy ročníka 2022/2023 vo svojej hale zdolali Young Angels Košice 64:53 a tým, výsledkom 2:1, úspešne zavŕšili celú sériu. Od tejto chvíle, sa družstvo trénera Juraja Suju, aj s novým dizajnom, opäť stretlo uplynulý pondelok (7. augusta), aby odpálili prípravu na novú sezónu.

RUŽOMBEROK. Po troch rokoch sa do ružomberskej Koniarne vrátila bývalá ukrajinská reprezentantka Oľga Jackovecová. Keď sa v sezóne 2019/2020 tejto podkošovej hráčke naplnil trojročný kontrakt v MBK, ďalej v kariére pokračovala v švajčiarskom klube BC Winterthur. Potom otehotnela a na svet priviedla dcéru Palinu.

Prvý raz na palubovke ako mama

Po dvojročnej basketbalovej výluke hráčka z Rusmi anektovaného Záporožia je zase na svojej starej basketbalovej adrese. „Aj keď sa cítim byť pripravená a v pohode, začiatky budú určite trochu ťažšie. Veď dlho som bola mimo športu. Som šťastná, že som opäť na Slovensku. V tamojšej hale sa cítim ako doma. Veď som tu zažila veľa krásnych chvíľ. Teším sa na sezónu. Urobím všetko preto, aby sa nám darilo, aby sme vyhrávali,“ dala sa počuť posila Ruže, ktorá pred príchodom do Liptova v rodnom Berďansku zažila veľa hrôzy, má (zatiaľ) zmluvu s najúspešnejšou slovenskou basketbalovou baštou na dva roky.

Zatiaľ bola len Košičankou

Diana Mikovčáková, ktorá celú doterajšiu športovú dráhu spojila s Young Angels Košice, urobila svoj prvý prestup v živote, keď liptovskému kolektívu sa upísala na tri sezóny. „Veľmi sa teším, tiež na nové spoluhráčky. Podľa mňa, budeme dobrá partia a určite do prípravy dáme všetko, aby sme sa potom v zápasoch ukázali čo najlepšie. Sú to super pocity, plná očakávania som i z celej prípravy. Som maximálne namotivovaná. Verím, že rovnako sú na tom i ostatné dievčatá. Všetko urobím preto, aby nová sezóna bola ešte lepšia, než predchádzajúca,“ vyhlásila odhodlane 22 – ročná, 186 cm vysoká pivotka.

Od pondelka už skoro kompletná kabína

Tretia nová akvizícia Anna Kaliuznhna, ktorá v predchádzajúcej sezóne bola na dvoch bystrických adresách (Slávia a ŠK BK UMB,) kvôli účasti na Svetovej univerziáde v Čine na úvodom zraze chýbala a k družstvu sa pridala včera (14. augusta). To isté platí tiež o ďalšej členke slovenského univerzitného tímu Dominike Urbanovej, ktorú na ružomberskej basketbalovej adrese čaká druhá sezóna a o Kamily Jarošovej, čo bola na majstrovstvách Európy hráčok do 20 rokov v rumunskej Craiove. Mladučku Štefániu Michaličková, lanská extraligová debutantka, je momentálne s národným tímom do 16 rokov na európskom šampionáte v Podgorici (Čierna Hora).

Koleno nešlo pod nôž

Opäť s družstvom trénuje aj Lucia Hadačová, ktorá kvôli patáliám s kolenom. Bola nútená vynechať finiš lanskej bronzovej sezóny. „Od svojho zranenia som absolvovala niekoľko lekárskych prehliadok. Zatiaľ noha vyzerá sľubne. Tých problémov s ľavým kolenom bolo viac. Ako najvážnejšia sa ukázala pomliaždenina chrupavky a poškodené jabĺčko. K tomu sa ešte pridala kostná modrina, niečo nezvyčajné. Chvalabohu, že nebol nutný operačný zákrok,“ dala sa počuť 28 – ročná podkošová hráčka.