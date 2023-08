Liptovská Teplá chce bojovať o prvenstvo, Likavka potrebuje útočníka, Palúdzka so zahraničným hráčom

Kompas nahliadol do šiestej ligy.

OŠK RENOP LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Po lanskom 2. mieste je logické, že sa Teplania chcú pobiť o prvenstvo v súťaži. Nechcú totiž ustúpiť z doterajších pozícií. Preto nehovoria o špici tabuľky, ale na rovinu o prvej priečke. To je ich jednoznačný cieľ.

„Či takýto plán vyjde, to je už druhá vec. Vhodne sme aj káder posilnili. Prišiel exligista Mário Almaský, od ktorého si sľubujeme predovšetkým góly. Je to však hráč, čo takisto dokáže pripraviť šance spoluhráčom svojimi finálnymi prihrávkami,“ povedal Ján Kovalčík, tréner. Ďalej mužstvo vystužil Richard Šimo z Likavky, ktorý hosťoval v Oravskom Veselom, Róbert Foťko, ružomberský futbalista, ktorý bol na hosťovaní v Likavke, a skúsený Libor Chovanec, naposledy hráč Černovej.

„Minimálne traja z týchto chalanov by mali nastupovať v základnej zostave. Dúfam, že aj ľudia v dedine si ešte vo väčších počtoch nájdu cestu na náš štadión. Opäť domáce zápasy budeme hrávať v sobotu,“ dodal Kovalčík.

OŠK LIKAVKA

Zámery s posilnením kádra Likavke nevyšli. Hráči, dokonca Likavčania, čo sa mali vrátiť, dali prednosť Liptovskej Teplej.

„Človek to musí rešpektovať, takisto ich pohnútky, no mrzí ma to,“ povedal Miroslav Hlinka, tréner.

Na druhej strane ho potešilo, že do mužstva sa vrátil Kristián Bubniak, naozaj šikovný futbalista. Veľmi by potrebovali akútne hráča do útoku.

„ Stále totiž vravím, že bez gólov sa nedajú zápasy vyhrávať,“ konštatoval Hlinka. Na súpiske je dosť mien, no majú obavy, že asi ťažko, hlavne pre pracovné povinnosti hráčov, sa dakedy stretnú na zápas v plnej sile. V kompletnom zložení by to aj bez plánovaných príchodov bol celkom slušný mančaft.

„Čo sa týka ambícií, ťažko sa v súčasnej situácii definujú. Tiež uvidíme, ako chalani budú trénovať. Pekné by bolo skončiť do 8. miesta a nebáť sa, že môžeme aj