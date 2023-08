Liptovské obce spojí cyklopeší most, podobať sa bude Mostu SNP

Pôvodnú lavicu zbúrajú.

Nový most medzi Švošovom a Hubovou postavia do konca roka. (Zdroj: Romana Vicianová)

ŠVOŠOV, HUBOVÁ. Dve liptovské obce Švošov a Hubovú kedysi spájala kompa. Fungovala do 70. rokov minulého storočia, v roku 1968 ju nahradil most pre peších. Denne ho využívali stovky ľudí z obidvoch dedín. Obyvatelia Švošova ho potrebovali, aby prešli na autobusovú zastávku do Hubovej, Hubovačania opačne, aby sa dostali na vlak.

Vlastníctvo lavice neskôr štát previedol na obec Švošov. Samospráva tak prevzala zodpovednosť aj za jej technický stav. Pred ôsmimi rokmi nechal starosta Milan Široň vypracovať statický posudok. V najhoršom stave boli laná. Pre havarijný stav lavicu v roku 2019 oficiálne zatvorili.

Pre obyvateľov dotknutých dedín zákaz znamenal šesťkilometrovú obchádzku cez najbližší most v Ľubochni, preto ho častokrát nerešpektovali.

„Od roku 2019 som ani nespával. Ľudia po lavici ďalej chodili a každý deň som mal obavy, či most nespadne, či tam niekoho nezabije,“ opísal švošovský starosta situáciu v tom čase.

Prejdú po ňom aj záchranári

Dediny sa po rokoch dočkali, spojí ich úplne nový most. Peniaze naň získal Švošov z eurofondov, na päťpercentnej spoluúčasti sa bude podieľať s Hubovčanmi. Pri lávke v týchto dňoch panuje stavebný hluk. Liptovská stavebná spoločnosť vyhrala v poradí tretie verejné obstarávanie, nový most postaví za približne 1,6 milióna eur.

Pôvodnú lavicu nahradí cyklopeší most, okrem chodcov tak poslúži aj cyklistom. Zo Švošova potiahnu smerom na Hrboltovú novú cyklotrasu.

PREČÍTAJTE SI AJ:

PREČÍTAJTE SI AJ: Na mieste tržnice chcú stavať ďalší bytový dom Čítajte

„Most s nosnosťou päť ton budú môcť v mimoriadnej situácii využívať aj záchranné zložky,“ povedal Široň. Doplnil, že nová verzia je navrhnutá z pevných oceľových častí s betónovou mostovkou pokrytou asfaltovým kobercom. Most má byť dlhý viac ako sedemdesiat metrov a bude o osem metrov vyšší než pôvodný.