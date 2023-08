Dúbrava mení názov klubu, Ľubeľa s novým trénerom, Ludrovej odišiel kľúčový hráč

Siedma liga začína už tento víkend.

TJ DRUŽSTEVNÍK LIPTOVSKÁ KOKAVA

Letná príprava v Liptovskej Kokave sa začali pomaly. Odohrali dva prípravné zápasy. Do mužstva sa im podarilo zaradiť mladých hráčov. Posily nezískali žiadne. Niektorí starší hráči avizovali skončenie. Jaroslav Pozor, predseda klubu, verí, že si to rozmyslia a ostanú naďalej členmi tímu. „Posnažíme sa ich presvedčiť, aby zostali.“ Kľúčoví hráči v útoku utrpeli zranenia, a tak sú otázni na novú sezónu. „Sám neviem, v akej zostave nastúpime do novej sezóny,“ povedal Pozor. Vysoké ciele si nevytýčili. Chcú hrať v pokojných vodách a nebiť sa o záchranu v súťaži ako minulý rok.

TJ IĽANOVO

Iľanovo sa s 25 bodmi v sezóne umiestnilo na 12. priečke v tabuľke. V lete dosial odohrali dva prípravné zápasy s Východnou a s Prosiekom. S tréningovým procesom začali koncom júla, dovtedy sa niektorí hráči pripravovali individuálne. V klube chcú hrať v strede tabuľky. „Chceme výrazne zlepšiť herný prejav. Nechceme sa báť až do posledného zápasu,“ povedal Vladimír Kubo, člen realizačného tímu Iľanova.

TJ TATRAN HYBE

Hybe je nováčikom siedmej ligy. Po spanilej jazde z uplynulej sezóny ich čaká prvá generálka s Ľubeľou. V letnej príprave odohrali priateľský zápas so Závažnou Porubou. Do klubu pribudli aj dvaja mladí záložníci z MFK Tatran Liptovský Mikuláš. „Prioritný cieľ je nemať záchranárske práce. Nemáme hlavu v oblakoch,“ povedal Zdenko Michalides, predseda klubu Hybe.

TJ PARTIZÁN ĽUBEĽA

Tradičným mužstvom najvyššej okresnej súťaže je Ľubeľa. V minulej sezóne obsadila bronzovú priečku. Zmena prišla na trénerskom poste, keď Šmiguru vystriedal Tomek. Chcú hrať hlavne pekný futbal, ktorý sa bude páčiť divákom. Odohrali prípravný zápas s Liptovským Jánom. Zúčastnili sa aj turnaja v Dúbrave. Do klubu pribudli dve posily. „Chceli by sme sa vyvarovať zraneniam a žltým kartám,“ povedal nový tréner Michal Tomek. Tabuľkové postavanie v budúcej sezóne momentálne neriešia. Ísť od zápasu k zápasu je ich priorita.

ŠK LÚČKY-KÚPELE

„Verím, že po postupe z ôsmej ligy si uhráme priečky v polovici tabuľky,“ rozrozprával sa Stanislav Vyšný, hrajúci tréner. Lúčky už v zime v prípravných zápasoch proti tímom z vyššej ligy hrali vyrovnanú partiu. Stred tabuľky je pre nich zlatý. Vyšný si želá, aby sa im vyhýbali zranenia. Futbal hráčom chutí a tréningová morálka je na vysokej úrovni. „Samozrejme, hlavy hráčov musia byť trochu inak nastavené než v minulej sezóne, keď väčšinou boli na víťaznej vlne. Pred nami je vyšší level. Ak príde aj prehra, musíme sa vrátiť späť a znovu nakopnúť. Do tímu prišli Miroslav Kaplánek z Leštín a Lukáš Novák z Liptovskej Teplej. Teší ma, že po dlhšom zranení sa do mužstva vrátil Tomáš Hrbček a aj návrat Patrika Baďa. Avšak musím rešpektovať, že je to kvôli pracovným povinnostiam,“ konštatoval Vyšný.

ŠK TJ ISKRA HRBOLTOVÁ

Z klubu odišiel Matej Maďarec na hosťovanie do Palúdzky. Do klubu sa vrátila trojica Matúš Kubica, Jakub Kozák a Tomáš Zagora. Do mužstva sa vrátil Juraj Paluga, ktorý bol naposledy v Leštinách, a na prestup prišiel Martin Mudroň z Chlebníc, lenže ten dlhšie nehrával. Ešte je v riešení Ivan Zelený z Čierneho Balogu.

„V role nováčika sme skončili na 11. mieste, sám som trošku skeptický, či dosiahneme viac, hoci predseda Peter Kubačák je optimisticky naladený. V prvom rade sa musí zlepšiť morálka mužstva, ktorá v poslednom období výrazne upadla. Treba sa tiež prebudiť smerom dopredu. Žiaľ, v príprave sme mali aj veľké okienka v obrane. Momentálne riešenie defenzívy je ešte väčšou prioritou než útok,“ spresnil Milan Krivoš, tréner.

OŠK LIPTOVSKÁ LÚŽNA

V Liptovskej Lúžnej neboli s deviatou priečkou spokojní.

„S lanskou deviatou priečkou sme absolútne neboli spokojní. Naše mužstvo zaostalo za očakávaním. Niektorí hráči chodili na zápasy raz za dva-tri týždne. O nejakej stabilnej zostave nebolo ani chýru. Navyše mužstvo sa muselo dopĺňať dorastencami.

Verím, že nová sezóna bude oveľa vydarenejšia a chlapci sa posunú do prvej polovici tabuľky,“ povedal Juraj Soják predseda klubu.

Doplnil, že do mužstva prišiel Brankár Karol Sloboda z Hubovej a ešte na prestup Marek Huličiar z Družstevníka Belá/Dulice a na hosťovanie Tomáš Karas z Bystričky.

„Klub opustil už definitívne Maximilián Črep, keď po predchádzajúcom hosťovaní prestúpil do Liptovskej Štiavnice. V Čechách sme boli na tradičnom turnaji troch Lúžien – u Rakovníka, u Vsetína a nás, ktorý sa skončil naším prvenstvom,“ informoval Juraj Soják.