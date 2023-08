Nováčik zo Švošova s pohodlným víťazstvom, Závažná Poruba vyhrala najtesnejším rozdielom

Prečítajte si ako sa darilo liptovským mužstvám v piatej lige.

OŠK Švošov – ŠK Dynamo Diviaky 6:0 (3:0)

Góly: 25. Soumar, 31. L. Drdák, 36. a 64. Š. Žiara, 53. M. Žiara, 75. Dauda, 220 divákov.

Domáci: Raček – Marcoň, S. Roštek (73. Sajdák), Kučera, Vrlík, M. Žiara, Soumar (64. Miľan), L. Drdák (55. M. Gerec), Vajdel, Š. Žiara, Dauda.

Nováčik súťaže výborný výkon pretavil aj v parádny gólostroj. „Áno, dobre sme sa odrazili do vyššej súťaže, ale nemôžeme zaspať na vavrínoch. Piata liga je vyšší level než predchádzajúca šiesta,“ vravel bezprostredne po stretnutí domáci lodivod Michal Poništ. „Chlapci si od začiatku na sto percent plnili svoje povinnosti, čo sa napokon aj premietlo do konečného výsledku. Do polčasu odskočili na 3:0, pričom ešte dvakrát trafili brvno. Po zmene strán v rovnakom móde aj pokračovali. Musím sa priznať, že sám som na úvod sezóny nečakal takýto výsledok. Celé mužstvo však bolo namotivované a zápas zobralo maximálne zodpovedne.“

ŠK Závažná Poruba – ŠK Čierne 1:0 (0:0)

Góly: 82. Baran

DOMÁCI: Bartoš – Porubän, Glončák, Janec, Vyskočáni (84. Bobrík), Dubovský (68. Križka), Podhorány, Baran, Brezík (77. Kondula), Devoša, Hladký

HOSTIA: Lastovica – Benko, Časnocha, Jaroš, Jurčík (83. Moják), Staňo, Kulla, Janita, Przyczko, Gorelčík, Baláž

Závažná Poruba nastúpila proti fyzicky zdatnému a výborne takticky pripravenému mužstvu. Zo začiatku im súper robil problémy. Eduard Mydliar, tréner Závažnej Poruby, musel upraviť zostavu podľa súpera. „Prvý polčas som len menil zostavu, kto a kde bude hrať. Súper bol veľmi kvalitný. Mali sme čistú šancu, ale do prázdnej brány sa nám nepodarilo skórovať. Našťastie, v 82. minúte sa nám to podarilo a získali sme prvé body.“

ŠKM Liptovský Hrádok – ŠK Gbeľany 1:5 (1:4)

Góly: 19. Douglas Campos Cardoso – 14.,28. a 33. M. Belaník, 26. M. Jadroň, 83. Sabo

DOMÁCI: Tutura – Klein, Henrique Loureiro Serra, Krupa, Maťaš, Svyntsytskyi, Konvit (46. Horváth), Martin Tekeľ, Šintaj, Škultík, Douglas Campos Cardoso

HOSTIA: Kasman (46. S. Jadroň) – M. Belaník (57. Sabo), M. Belaník (59. Veselovský), M. Jadroň, J. Jadroň (64. Hazda), Majerčík, Gašper, Gašperík (46. Vallo), Hodoň, Mičuda, Jančula