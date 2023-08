Futbalovú prestrelku videli diváci v Ludrovej

Siedma liga bola bohatá na góly.

TJ Partizán Ľubeľa – TJ Tatran Hybe 1:1 (1:1)

Góly: 21. Turčiak – 26. Žufaj

DOMÁCI: Benčo – Vyšný, Kandera, Kinik, Dunaj (61. M. Hazucha), Žákovič, Tkáč, Turčiak, Pastva (88. Švec), V. Tomek, Hriadel (46. M. Hazucha)

HOSTIA: Mišovič – Lehotský, Stano, Barbierik (87. Škerda), Dorčiak, Šveda, Bartoš (40. Jančuška), Szücs (66. Bachar), Jurík, Ťapaják, Žufaj

Ľubeľa aj s novým trénerom privítala na domácom ihrisku nováčika z Hýb. Herne však bolo lepšie domáce mužstvo. Ľubeľa udrela ako prvá. Hybe vyrovnali z priameho kopu. Nováčik súťaže tak vstúpil do siedmej ligy remízou. „My ideme do každého zápasu s pokorou. Pre nás je všetko okrem prehry výhra. Podarilo sa nám uhrať bod proti kvalitnému súperovi. Sme zaň radi,“ povedal Zdenko Michalides, predseda klubu TJ Tatran Hybe.

ŠK Lúčky – kúpele – TJ Družba Smrečany – Žiar 2:2 (2:1)

Góly: 4. Baďo, 28. Novák – 33. Štefan Kyseľ, 73. Berník

Ďalší nováčik siedmej ligy ŠK Lúčky privítal Smrečany – Žiar na domácej pôde. Zápas sa síce skončil remízou, no domáci nepremenili šance. Do polčasovej prestávky išli s jednogólovým náskokom, no v druhom polčase Smrečany vyrovnali. „ Za remízu si môžeme sami. Pozahadzovať toľko šancí je nemožné. Futbal sa hrá na góly. Bohužiaľ, dnes sme mali príležitosť ich streliť omnoho viac, no nepodarilo sa,“ povedal Ján Plávka, člen tímu ŠK Lúčky.

TJ Družstevník Liptovská Kokava – OFK Liptovská Lúžna 1:4 (1:1)

Góly: 9. Ďuriš – 44. Targoš, 46. Karas, 67. M. Švanda, 70. Huličiar

Domáca Kokava nastupovala na zápas v úplne inej zostave, akú mala minulú sezónu. Chceli sa presvedčiť, ako budú v tomto zložení podávať výkony.