Obsadil piatu priečku a prekonal slovenský rekord

Člen Plaveckého oddielu Ružomberok Tibor Tišťan na majstrovstvách Európy do 23 rokov v írskom Dubline dosiahol skvelý úspech, keď vo finále na 50 m motýlik skončil na 5. mieste v novom slovenskom rekorde 23,68 sek.

RUŽOMBEROK. Dvadsaťročný Lipták ešte predtým sa zúčastnil na svetovom šampionáte mužov a žien v japonskej Fukuoke, kde mu v rovnakej disciplíne v konkurencii 93 pretekárov patrila 33. priečka časom 23,75 sek. a 47. na dvojnásobnej trati, pri výraznom zlepšení osobného rekordu (na 54,30 sek.) medzi 77 štartujúcimi.

Mrzel ho dohmat

V Dubline na päťdesiatke „motýľa“ náš reprezentant v rozplavbách dosiahol ôsmy najlepší čas (23,89 sek.), čo znamenalo postup do finále. V ňom Tibor o šesť stotín sekundy posunul svoje vlastné mužské národné maximum, pričom od bronzovej medaily o delilo len 0,11 sek. „Dopoludňajšia rozplavba, bola trochu ťažkopádna. Možno aj preto som na finále išiel s ľahkou hlavou. Navyše ranné výkony zväčša bývajú slabšie. Napriek novému rekordu, aj vo finále sa ešte vyskytli rezervy. Štart bol lepší než v rozplavbe, no, podľa predstáv, nevyšiel dohmat. Dal som ešte jeden záber navyše. Nebyť tohto zaváhania, azda by sa zrodilo aj pódium,“ uviedol náš reprezentant.

Amerika mu pomohla

Vlani, po maturite na ružomberskom štátnom gymnáziu, sa Tišťan rozhodol, hlavne kvôli plávaniu, odísť do Spojených štátov amerických, na univerzitu v Tampe na Floride, kde študuje enviromentálny smer Momentálne má úspešne za sebou dva semestre. Domov sa, zhruba po ôsmich mesiacoch, vrátil na začiatku