Na Rysy vystúpilo v jeden deň dvetisíc ľudí

Na najvyšší vrch Západných Tatier ich vyšlo dvadsať.

TATRY. Za jediný deň prišlo do vysokohorského prostredia Tatranského národného parku 27 216 návštevníkov. Vyplynulo to z pravidelného letného sčítania návštevnosti nášho najstaršieho národného parku. Je to o takmer 4-tisíc ľudí viac, ako vlani.

Tohtoročná návštevnosť nebola rekordná, no v porovnaní s ostatnými rokmi stále vysoká. Najviac ľudí prišlo do Tatier v roku 2020, bolo ich v jediný deň 30 232.

Na návštevnosť vplýva najmä počasie. Tento rok padol sčítací deň na stredu 16. augusta, slnečné počasie prialo výletom do prírody.

Tam, kam vedú lanovky

Prvenstvo v najnavštevovanejšom mieste Tatier si drží Hrebienok. Zavítalo tam 5146 ľudí. Lanovku zo Starého Smokovca pri tom využilo 70 percent z nich.

„Druhú priečku v rebríčku návštevnosti obsadilo aj tento rok Popradské pleso, kam si to tentokrát namierilo 4 784 turistov, z nich 2 724 kráčalo po červeno značenom turistickom chodníku zo Štrbského Plesa, ostatní dali prednosť asfaltovej ceste od železničnej zastávky. Ďalších 126 návštevníkov sa vyviezlo na bicykli. Z oboch smerov zaregistrovali dokopy 76 psov,“ povedala Jana Tomalová zo Správy Tatranského národného parku.