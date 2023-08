Sfetovaný zmrzačil dvoch ľudí. Súd navrhol trojročný podmienečný trest

Prokurátor považuje trest za nízky.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mladík z liptovskomikulášskeho sídliska Podbreziny pred dvoma rokmi pripravil svojou bezohľadnou jazdou o zdravie dvoch ľudí. Po vážnej autonehode pri Beňadikovej v lete 2021 ich oboch prevážali vo vážnom stave a ohrození života do špecializovaných nemocníc.

Gabriela z Liptovského Jána sa musela nanovo učiť chodiť a Mikulášan Stanislav bol viac ako mesiac v bdelej kóme. Aj on musel začínať úplne odznova. Z nehody im zostali vážne zranenia, doživotná trauma a nemožnosť plnohodnotne sa zamestnať . Mladý šofér, ktorý nehodu zavinil rýchlou jazdou v protismere, bol pod vplyvom drog a drogy mu našli aj v aute.

Sudca vydal trestný rozkaz

Minulý rok chcel okresný prokurátor uzavrieť s vinníkom dohodu o vine a treste. Za to, že zmrzačil dvoch zdravých ľudí pod vplyvom drog, mal dostať trojročný podmienečný trest. Väzeniu sa teda mal vyhnúť. Navrhovaná výška trestu pobúrila zranených a ich rodiny, rovnako aj verejnosť. Za to, že šoféroval s metamfetamínom a amfetamínom v tele a spôsobil ťažkú ujmu na zdraví dvom ľuďom, to považovali za nízky trest. Liptovskomikulášsky okresný sudca napokon dohodu medzi vodičom a prokurátorom neprijal. Nasledovať malo súdne pojednávanie.

10. augusta, po roku od rozhodnutia súdu, dostali obaja poškodení domov oznámenie. Liptovskomikulášsky sudca vydal trestný rozkaz. Klasické pojednávanie s dokazovaním teda nebolo.

Z textu trestného rozkazu, ktorý má naša redakcia k dispozícii, vyplýva, že sudca odsúdil mladíka na trojročný trest, probačný dohľad mu predĺžil na 4 roky a 8 mesiacov, toľko má trvať aj jeho skúšobná doba.