V šestnástich rokoch založila tanečnú skupinu, teraz v nej tancuje 200 detí

Kultúru v Liptovskom Mikuláši obohacuje tanečná škola Lucie Jurkovičovej Sirekovej Freeze už 23 rokov.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Lucia Jurkovičová Sireková je zakladateľkou tanečnej skupiny Freeze. Založila ju spolu s kamarátkou, keď mala len 16 rokov v roku 2000. Na začiatku sa do skupiny prihlásilo 16 detí. V súčasnosti pracuje s 200 tanečníkmi, sú to najmä deti od troch rokov až po juniorov. Prednedávnom skupina dostala ocenenie v podobe verejného uznania od primátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča. Dostali ho za dlhoročnú výbornú spoluprácu s mestom a šírenie dobrého mena mesta na Slovensku a zahraničí.

Odkiaľ čerpá choreograf inšpiráciu?

Snažíme sa inšpirovať bežným životom. Človek sa učí stále a moja choreografia sa formovala a zlepšovala časom. Deťom sa snažím robiť choreografiu na detské motívy. U starších žiakov sa snažím prispôsobovať a kombinovať hocičo. Niesom typ, ktorý od niekoho preberá kroky. Ale chodím na rôzne workshopy, kde sa inšpirujem.

Čím sa líšia tanečné skupiny medzi sebou? Môže sa stať, že si vykrádajú kroky?

Občas si na súťažiach všimneme, že jedna tanečná skupina doslova vykradla choreografiu od tej druhej. Bežný človek si to nevšimne. Nie vždy je možné byť úplne originálny. Samozrejme, že niečo rovnaké sa v tanci nájde, no sú tanečné skupiny, ktoré si nedajú pozor a použijú aj rovnakú hudbu. V street dance majú svoje kroky pomenovanie, ktorým sa potom riadia tanečníci. Všetko závisí od choreografa, ako to spracuje. Absolvovala som školenia pre porotcov a lektorov, viem ako by mala choreografia vyzerať.

Ako vyzerá váš pracovný deň?

Cez deň máme tréningy a v noci robím choreografiu. Mixujem rôzne hudobné žánre a snažím sa ich zakomponovať do choreografie. Keď nestíham večer, pripravujem sa dve hodiny pred tréningom. Malým deťom dokážem vymýšľať kroky z hlavy. U tých starších sa už musím pripraviť.

Máte obľúbený hudobný žáner?

Nie. Rada štýly mixujem. To je niečo, čo nás možno odlišuje od iných tanečných skupín. Pred tromi rokmi sa mi podarilo skombinovať hip-hop s ľudovými piesňami. Myslím si, že to vyšlo. Tento rok sa nám podarilo uspieť s choreografiou, ktorá mala zakomponovaný rock.

Aké pravidlá musí mať detská choreografia?

Pravidlá pri deťoch sa rozlišujú od starších žiakov. Pri deťoch by sme mali používať detské motívy. Majú zakázané latexové oblečenie, nemôžu robiť saltá, ktoré sú pre nich v tom veku ešte nebezpečné. V hudobnom texte by nemali byť vulgarizmy, no nie vždy sa to podarí vycenzúrovať. Od 15 rokov sa už na to tak neprihliada.

Trénujete už 24 rokov, sú trendy v žánroch rovnaké ako boli v minulosti alebo sa menia?

Keď som začínala, bol v trende tvrdý hip-hop. Potom prišiel ľahší. Bola to stará škola a používame ho pri deťoch dodnes. Street dance začal byť populárny tiež v tom čase, obľubu si drží doteraz. Trendy sa menia postupom času. V súčasnosti je v popredí reggae dancehall. Je to rýchlejšie. Na každej súťaži je to ale inak. Vždy prídem na súťaž dokonale pripravená a zrazu tie žánre pomenia. Na súťažiach závisí najmä od porotcu, ktorý môže preferovať určitý žáner.

Dokáže tanec na Slovensku konkurovať celosvetovému?

Konkurovať áno, ale či je lepší, to neviem povedať. Nechodíme na obrovské celosvetové súťaže, ako je napríklad World of the dance. Tam sa súťaží o veľké peniaze. Menšie súťaže, sú občas na jedno kopyto, čo sa týka choreografie. Na Slovensku máme veľa kvalitných tanečných škôl, ktoré sa zúčastňujú zahraničných súťaží. Tanec u nás má len jeden zväz, kde spadajú všetky školy. To je nevýhoda oproti iným štátom. Keby existovala nejaká komunita, ktorá organizuje celoslovenskú súťaž a posúva tanečné skupiny do sveta, bolo by to lepšie. Chýba to. Slovensko je špecifické v tom, že tanečnú súťaž môže urobiť hocikto. Nepotrebujem na to žiadne povolenie. Futbal má napríklad svoje zväzy a štruktúru súťaží. V tanci to tak nefunguje.

Zúčastňujete sa aj vy tanečných vystúpení alebo ste čisto za choreografiou?

Už nie. Ale tancovala som asi do 33 rokov. Dlho som sa s tým lúčila. Dokým som bola na škole, mala som nad sebou trénera. Od 16 rokov som si robila choreografiu sama.

Je v tanci rozdiel medzi trénerom a choreografom?