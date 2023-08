Po dvoch nešťastných prehrách prišlo dôležité viťazstvo

V 4. kole čakal na Liptákov ťažký súper.

LIPTOV. Liptáci sa v úvode sezóny trápia. Po troch kolách mali na svojom konte len 3 body. Zmeniť to chceli proti Žilinskému "béčku".

Už v 11. minúte si mohli hráči Tatrana vydýchnuť po útočnom faule v ich šestnástke, pretože opakovaný záznam ukázal, že sa jednalo o faul Liptákov. Ak by to tak naozaj bolo, potom malo MŠK zahrávať pokutový kop. Mikuláščania sa snažili ohrozovať Žilinského brankára, no strela Jendriška či hlavička Appiaha boli nepresné. V 19. minúte opäť pohrozili Liptáci, keď Trabalíkovú tečovanú strelu vyrazil špičkami prstov brankár Belaník.

Gól do šatne

Radosť Liptákov z gólu prišla v nadstavenom čase prvého polčasu. Šošoni neupratali loptu do bezpečia po rohovom kope Liptovského Mikuláša, tá sa dostala po zrazení ku Macejkovi, ktorý trafil presne.

Po zmene strán prišla už po 5. minútach čistá gólová príležitosť Liptákov, no hlavička si našla len rukavice Belaníka.

Dialnica až do šestnástky

V 52. minúte hráči Žiliny doslova cúvali pred Tobiášom Divišom, ktorý s loptou prešiel až do pokutového územia a zvýšil na 2:0.

Žilinčania sa snažili so zápasom ešte niečo urobiť, no nepodarilo sa im prekonať brankára Vajsa, alebo ich gól po ofsajde neplatil. V 87. minúte mohli Liptáci pridať ešte tretí gól, no nepodarilo sa.

Tatran tak zvládol ťažký zápas a vezie si domov tri body.

Ján Haspra: „Zápas hodnotím pozitívne skoro po všetkých stránkach. Hrali sme organizovanie, agresívne, presne, bojovne a rozumne. Zaslúžená výhra. Mrzí ma nepremieňanie šancí. Mohlo byť rozhodnuté už skôr. Napriek tomu to bol pekný zápas a vezieme si domov zaslúžené tri body. Museli sme zlomiť tú neštastnú šnúru dvoch prehier. Muselo to prísť čo najskôr a to sa podarilo.“