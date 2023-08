V. LIGA: Švošov mal na ihrisku rozdielového hráča, Závažná Poruba otočila zápas za tri minúty

Piata liga má za sebou veľmi horúce druhé kolo.

ŠKM Liptovský Hrádok – OŠK Švošov 1:6 (0:2)

Góly: 61. D. Douglas Campos Cardoso (z 11 m) – 3., 27., 58. a 70. M. Dauda, 78. L. Soumar, 81. J. Vrlík, 100 divákov.

Domáci: Tutura – Klein, Serra, Krupa, Šintaj, Oliveira, Cardoso (82. Melich), Škultík, Húska, Hanula, Horváth (57. Svyntsytskyi).

Hostia: Raček – Marcoň (46. Sajdák), S. Roštek (74. Miľan), Vrlík, M. Žiara, Soumar, L. Drdák, Vajdel, Š. Žiara, Dudko, Dauda.

Štyrmi gólmi sa pri Belej blysol švošovský Martin Dauda, ktorý bol jednoznačne rozdielovým mužom na trávniku. „V 3. min. sme išli do vedenia, žiaľ, potom sme sa prispôsobili súperovi. Aj tak ešte do polčasu padol náš druhý gól, po brejkovej situácii Daudu. V druhej polovici sme boli pomerne dosť strelecky efektívni. Napriek vysokému víťazstvu bol výkon len asi na 60 percent našich možností. Výsledkovú úlohu mužstvo splnilo, tri body sú naše, no verím, že nabudúce to bude herne lepšie,“ povedal k zápasu švošovský lodivod Michal Poništ.

ŠK Dynamo Diviaky – ŠK Závažná Poruba 1:2 (1:0)

Góly: 6. Ursíny (z 11m) – 83. Janec, 85. Devoša

HOSTIA: Bartoš – Porubän, Glončák, Janec, Dubovský, Podhorány, Baran (89. Kondula), Brezík (58. Vyskočáni), Devoša, Hladký (75. Križka), Frian

Závažná Poruba vstúpila do zápasu trochu nesústredene. Mali dve čisté gólové príležitosti, no ostali nevyužité. Gól, ktorý inkasovali, ich zobudil a začali mať hru vo vlastných rukách. Hrali pekný futbal a bolo len otázkou času, kedy sa im podarí skórovať.

„Súper v tomto teplom počasí kondične odišiel a naši mladí chlapci z toho ťažili. Podarilo sa nám v závere otočiť stav stretnutia a vezieme domov tri body,“ povedal Eduard Mydliar, tréner Závažnej Poruby.