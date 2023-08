VI. LIGA: Divoký zápas sa odohral v Liptovskej Teplej, Likavka dostala poltucet gólov

Šiesta liga bola bohatá na góly.

OŠK RENOP Liptovská Teplá – FC 34 Palúdzka 5:3 (2:0)

Góly: 10. Sališ, 32. Matula, 57. a 90. Almaský (1 z 11 m), 80. vlastný (Stulajter) – 56. Volaj, 74. Kermue, 86. Almenares, 150 divákov.

Domáci: Žiaran – Chovanec, Brtko (74. Foťko), Šimo, Almaský, Kvasničák, M. Gejdoš (78. Bobek), Sališ, T. Gejdoš, Eliaš, Matula (67. Milan).

Hostia: Mikušiak – Štulrajter, Podstrelený (46. Maďarec), Hyben, Kokavec (46. Kermue), Pastva, Volaj, Jurík, Cardenas, Almenares, Dunčko.

Polčas sa skončil 2:0, v druhej polovici sa hostia dvakrát priblížili na rozdiel gólu (1:2, 2:3), ale ďalej sa nedostali. „Bol to divoký zápas,“ vyhlásil kouč Teplanov Ján Kovalčík. „V úvodnej polovici súper nič neukázal, nemal jedinú šancu, pokojne do prestávky mohlo byť aj 5:0 a stretnutie by bolo zatvorené. V úvode druhého polčasu prišiel kontaktný gól Palúdzky. Našťastie, chlapci hneď na to zareagovali a viedli sme 3:1. Potom to bola taká naťahovačka. Okolo 70. min. sa mi zdalo, že naše mužstvo trochu kondične odchádza. Vzápätí nám pomohol vlastný gól súpera. Na konci sme ešte upravili na 5:3 z jedenástky, po faule na striedajúceho Bobeka.

Tréner novica súťaže Peter Poleč neskrýval jemne zmiešané pocity. „Som trochu nahnevaný. Keby sa prehralo 0:3, nepoviem nič, no vzhľadom na priebeh stretnutia, konečný výsledok mrzí. Prvý polčas bol z našej strany ustráchaný a domáci zaslúžene viedli 2:0. Potom sme prestriedali a takisto došlo k nejakým zmenám v hernom systéme. Naše mužstvo domácich zatlačilo na ich polovicu. Keď sme však znížili, zase prišli naše chyby. Proste, zaplatili sme nováčikovskú daň. S hrou v druhej polovici môžem vysloviť spokojnosť, no výsledok sa nedostavil. Päť inkasovaných gólov je dosť, v obrane sme horeli, no sú tam mladí chlapci, pričom dvaja z nich nemajú ani osemnásť rokov. Keď však na ihrisku súpera tri razy skórujete, prehra mrzí. Navyše v druhej štyridsaťpäťminútovke sme boli jednoznačne lepším mužstvom,“ pridal svoj pohľad P. Poleč.