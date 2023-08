„Todos - Autá jednoducho patria k nášmu životu a inak tomu veru nebude“

V krátkom rozhovore, vážne aj s úsmevom, Peter Vojtko spomína na odvážne začiatky vo svojom podnikaní.

„Dôležité je, dávať si náročné ciele a vo svojom snažení potom nepoľaviť.“, myslí si Peter Vojtko, zakladateľ skupiny TODOS. Jej súčasťou je mimochodom aj TODOS Bratislava s.r.o., spoločnosť ktorá minulý rok oslávila už svoje tridsiatiny.

Peter Vojtko hodnotí aj súčasnú situáciu a s nadšením naznačuje blízku budúcnosť, budúcnosť značky, ktorá si za roky svojej aktivity na našom automobilom trhu vybudovala rešpekt a uznanie.

Čo Vás motivovalo, čo Vás priviedlo do podnikateľského sveta automobilov?

„Pri častých diskusiách s priateľmi som si uvedomil, že na Slovensku chýba jednoduchý proklientský prístupu v tak nevyhnutnej súčasti nášho každodenného života, akým automobilizmus akiste je. Víziou bolo zriadiť predajno-servisnú sieť, kde by sa každý motorista cítil komfortne. Zdá sa, že pôvodná myšlienka, osviežiť slovenský automobilový trh dosiahla svoj cieľ. Máme tu multibrandový TODOS, ktorý min. rok oslávil 30 rokov a motoristom slúži nielen v Bratislave, ale aj v Žiline, v Ružomberku a v Košiciach.“.

Cesta za úspechom však nebola vždy jednoduchá. Bez obetí by to asi nešlo...

„Je to pravda. Pozná to azda každý podnikateľ, samozrejme ak svoju firmu len nezdedil, či nevyženil. (smiech). Boli a sú to hodiny premýšľania, neraz púšťania sa do odvážnych riešení ale aj ich vyhodnocovania. To je dôležité. Pohľad späť veľa prezradí i keď niekedy nie je príjemný. Je však rozumné učiť sa na vlastných chybách. Moje slová možno znejú ako mudrovanie, ale ono tomu je naozaj tak.“.

Vraví sa, že podnikateľ môže mať skvelý nápad, ale bez tých správnych ľudí vo svojej firme toho veľa nedosiahne.

„Úspech firmy je postavený na úsilí každého jedného zamestnanca, každého jedného člena tímu. TODOS to nie je len logo, budova, značka. TODOS to sú predovšetkým ľudia, ktorí ho tvoria. Nie je to to klišé. Snaha a viera v úspech je nevyhnutná. Som presvedčený, že ak si človek poctivo odrobí svoju prácu, tak úspech sa dostaví. Skôr, či neskôr, ale celkom určite príde. Treba si to ale jednoducho odmakať. Viem o čom hovorím.“.

Vráťme sa na moment späť k vám. Ako a kedy relaxujete?

„Už od mlada mám rád lyžovanie a bicyklovanie. Keď si nájdem čas tak bajkujem cez víkend v okolí Bratislavy, niekedy aj cez týždeň a to medzi našimi dílerstvami v Bratislave, keď idem na inkognito návštevu (smiech). S kamarátmi si sem tam rád vyrazím na výlet na motorkách. Serpentíny, kontrola mašiny celým telom a priamy kontakt s okolím... No a samozrejme autá, rád sa vybláznim so silným športiakom na pretekárskom okruhu. Keby ale toho voľného času bolo viac, maximum z neho totiž venujem samozrejme mojej rodine.“.

Dobre etablovaná sieť ponúkajúca autorizovaný predaj deviatich a servis dovedna až v pätnástich automobilových značiek sa stará nielen o svojich zákazníkov, ale myslí aj na podporu športu. A to skutočne veľkoryso.

„Počas celej mojej podnikateľskej činnosti, teda samozrejme od chvíle, keď firma začala prosperovať, som sa snažil podeliť aspoň troškou z úspechu aj s ľuďmi, ktorí to skutočne potrebujú. Či to bola a je charita, dobročinnosť alebo šport. Je to nielen záslužné, ale aj potrebné. Aktuálne je to fajn spolupráca s hokejovým tímom Slovan Bratislava. Možno aj my sme sa svojou troškou pričinili k zisku ich minuloročného titulu Majstra Slovenska.“

Nahliadnime do blízkej budúcnosti. Čím prekvapí slovenskú automobilovú verejnosť Todos v najbližších mesiacoch?

„V roku 2019 sme privítali japonskú značku TOYOTA. Pre celosvetovo úspešnú automobilku, ktorej sme hrdým a úspešným autorizovaným dílerom pripravujeme výstavbu nového predajno-servisného centra. Vyrastie v bratislavskej mestskej štvrti Bory a ponúkne útočisko celej modelovej rodine značiek TOYOTA a LEXUS. Pôjde o ultra moderné stredisko a to nielen v celoslovenskom meradle,a to architektúrou, rozlohou, vybavením a samozrejme aj svojim riešením s dôrazom na čo najnižší dopad na životné prostredie. Komplex bude postavený z materiálov priateľských ku prírode a bude čo najviac využívať obnoviteľné zdroje energie. Bude to fakt perla medzi predajňami. No a zaujímavosť na záver. Najnovší showroom TODOSu bude postavený priamo pri cyklistickom koridore, ktorý spája Záhorie cez Cyklomost Slobody s Dolným Rakúskom. Preto sme sa rozhodli postaviť v areáli autocentra aj zázemie pre cyklistov, ktorého súčasťou bude požičovňa a servis.“. Skutočne je sa na čo tešiť. Kým bude auto na pravidelnom servise, klienti si budú môcť ísť zašportovať. Ďalšou novinkou je rozšírenie našej siete o prevádzku TOYOTA aj v Ružomberku hneď v susedstve nášho Škoda showroomu. Treťou perličkou, ktorú plánujeme ešte na tento rok, je otvorenie prevádzky pre zn.Cupra v Bratislave. Máme toho veľa naplánovaného, čo sa samozrejme spája s množstvom práce, ale už teraz sa tešíme na výsledok, ktorý sa dostaví“

Motoristi TODOS dobre poznajú v hlavnom meste, v Žiline, na Liptove a aj v metropole východu. Vždy ich tam radi privítajú a obslúžia ochotní predajcovia a skúsení servismani. Ale veď, ako tomu už býva, dobrý chýr predchádza chválu. Príďte sa o tom sami presvedčiť, ste vítaní.“.