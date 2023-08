Zažil Ligu majstrov, teraz rozdáva skúsenosti v štvrtej lige

Štefan Zošák aj o zlatej ére ružomberského futbalu či kazašských mrazoch.

LIPTOV. Futbalová kariéra Štefana Zošáka (39) je klubovo pestrá. Začínal v Hanušovciach nad Topľou, odkiaľ jeho kroky viedli do Košíc.

Z druhého najväčšieho mesta na Slovensku sa presunul do menšieho Ružomberka, kde jeho kariéra začala naberať na obrátkach. Momentálne oblieka dres štvrtoligovej Bešeňovej.

Z veľkomesta na malý Liptov

Z Košíc sa rozhodol odísť po tom, čo futbal v meste začal upadať. Napriek tomu, že mu núkali profesionálnu zmluvu.

„Dostal som lepšiu ponuku z Ružomberka, ktorá ma oslovila,“ rozrozprával sa Štefan Zošák. MFK bol vtedy na výslní a mal pevnú pôdu pod nohami. Košice boli na pokraji bankrotu. S aklimatizáciou nemal žiadny problém.

„Keď som hrával za dorast v Košiciach, býval som na internáte. Vedel som, do čoho idem,“ povedal Zošák. Ružomberok je oproti Košiciam malé mesto. Jeho problém bol ten, že si nevedel zvyknúť na takú malú rozlohu mesta. „Chvíľu mi to trvalo, kým som si na to zvykol, ale keď sa na to spätne pozerám, bolo to dobre,“ povedal.

Štefan Zošák prestúpil do Ružomberka v roku 2002. (zdroj: sport.sk)

Patrí do zlatej éry ružomberského futbalu

Prvé pôsobenie Štefana Zošáka v MFK Ružomberok bolo nepretržité od roku 2002 až do roku 2010. V sezóna 2005/2006 sa podarilo futbalistom spod Čebraťa získať titul majstra Slovenska a vyhrať Slovenský pohár.

„Dalo by sa povedať, že to bola zlatá éra futbalu v Ružomberku. Zažil som tam krásne časy, ale aj tie zlé. Museli sme tiež bojovať o záchranu, ale partia ľudí, ktorá tam vtedy bola, sa s tým vysporiadala dokonale,“ povedal.

Podľa Zošáka boli vtedy dorastenci viac chlapmi. Z dorastu pravidelne chodili hrávať za mužov. „Nebolo to vždy tak, že celú sezónu odohral dorastenec v áčku. Nenadávali sme, neurážali sme sa, robili sme, čo nám povedali. Teraz sa mladí hráči urazia na hocičom,“ rozhorčene odpovedal.

Okúsil aj chuť futbalu v ružomberskom béčku, ktoré hralo veľmi kvalitnú tretiu ligu. Nastupovalo proti klubom ako Podbrezová, Kysucký Lieskovec či Kysucké Nové Mesto.

„Bola to skvelá súťaž, ktorú hrali výborní futbalisti, ktorí si prešli ligou. Učil som sa od nich,“ povedal Zošák. Reč je o Františkovi Mikulášovi, Róbertovi Hazuchovi, Jánovi Muchovi či Rastislavovi Tomovčíkovi. Všetci boli od Zošáka o niekoľko rokov starší, ale od nich sa učil.

Pôsobil aj pod legendárnym Strakom

František Straka prišiel pod Čebrať, keď sa mužstvu nedarilo. „Do kabíny priniesol nový impulz,“ spomína. Počas „Franzovho“ pôsobenia sa Ružomberok vyšplhal z posledného miesta na štvrté. „Na ihrisku sa makalo, ale Straka vedel, kedy zvoľniť a kedy pridať. Mal zaužívaný prístup cukru a biča,“ povedal Štefan Zošák.

Okúsil aj Ligu majstrov